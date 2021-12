"Denise Pipitone? Errori come per Davide Rossi, serve commissione"

Primi passi positivi verso la nascita di una commissione d'inchiesta sul caso di Denise Pipitone, la bambina siciliana scomparsa nel 2004. Per far luce sulla vicenda si è mobilitato un fronte trasversale che ha approvato i primi emendamenti in commissione Affari Costituzionali.

"L’obiettivo è stabilire se il lavoro fatto dagli inquirenti abbia considerato tutti gli elementi utili per riuscire a individuare coloro che hanno fatto sparire questa bambina. Non vogliamo sostituirci alla magistratura, ma valutare se ci sono stati atti fatti male o se alcune prove sono state considerate per il valore che avevano oppure no", ha detto a ilGiornale.it la deputata dem Alessia Morani, prima firmataria dell'iniziativa, fermamente convinta che la commissione potrà svolgere "un lavoro che avrà dei risvolti importanti". Annagrazia Calabria crede che "questa commissione può essere una porta attraverso cui iniziare ad affrontare seriamente questo dramma che, purtroppo, ha investito migliaia di famiglie italiane". La deputata forzista, infatti, si è posta il problema se, a fronte di 7mila minori scomparsi, uno ogni anno, non fosse il caso di estendere questa commissione a tutti i minori scomparsi nel nostro Paese. "Da genitore, me lo sono chiesto pensando anche ai tanti genitori di figli scomparsi che non hanno avuto l’onore delle cronache e che hanno vissuto il loro dolore nel silenzio", ha detto la Calabria.