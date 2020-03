Dispositivi antiabbandono, da oggi partono le multe per chi non li usa

Scattano oggi le multe per gli automobilisti che non fanno uso dei dispositivi antiabbandono quando viaggiano con bambini di età inferiore ai 4 anni. Le sanzioni vanno da un minimo di 81 a un massimo di 326 euro. Inoltre è prevista la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi in caso di recidiva nell’arco di due anni. È quanto previsto dal regolamento di attuazione dell'articolo 172 del nuovo codice della strada entrato in vigore il 7 novembre 2019. L’allarme si attiva quando il conducente si allontana dal veicolo e può essere integrato nel seggiolino o indipendente dal sistema di ritenuta del bambino.

Tipologie e funzionamento

Chi guida una vettura o ha la responsabilità di un bambino potrà scegliere fra tre tipologie di sensori. Uno è integrato all'origine nel sistema di ritenuta, un altro è incluso nella dotazione di base od optional del veicolo e un terzo è indipendente sia dal sistema di ritenuta che dal veicolo.Quest’ultimo consiste in un apparecchio da applicare al seggiolino già posseduto.

L'avvertimento dell'abbandono del bimbo deve avvenire attraverso richiami visivi, acustici oppure tramite una vibrazione, in modo da attirare immediatamente l'attenzione del conducente all'interno e all'esterno del veicolo. Il dispositivo si dovrà attivare in modo automatico senza interventi da parte del guidatore. In caso di abbandono, si deve poter azionare il sistema di comuncazione automatico che invia messaggi o chiamate.

Come ottenere il bonus

Per l'acquisto dei dispositivi è possibile ottenere un bonus di 30 euro stanziato dal ministero dei Trasporti. Il contributo economico viene riconosciuto per ciascun dispositivo acquistato, massimo uno per bambino.

Per ricevere il bonus bisogna iscriversi sulla piattaforma www.bonuseggiolino.it. I commercianti dove sarà possibile utilizzare il buono elettronico per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono possono accreditarsi sulla piattaforma www.bonuseggiolino.it, per essere inseriti in un apposito elenco. La piattaforma è accessibile a chi deve acquistare il dispositivo e potrà quindi richiedere il buono spesa elettronico di 30 euro, da utilizzare esclusivamente presso uno dei negozianti registrati sulla piattaforma.

Una volta effettuato l’acquisto, bisognerà entrare nella piattaforma “Richiedi il buono” con le proprie credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale). Quindi occorrerà seguire le indicazioni per compilare il modulo del rimborso. In particolare, servirà lo sontrino o la ricevuta fiscale e una autocertificazione sul modello disponibile on line. La richiesta può essere presentata entro 60 giorni dall'attivazione della piattaforma.