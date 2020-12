Dl Migranti, manca numero legale: seduta sospesa alla Camera

Pochi minuti di seduta alla Camera sono bastati per mandare in aria i piani della maggioranza sul dl Migranti. Un passo falso inaspettato quello compiuto dai giallorossi che potrebbe aprire un nuovo fronte di polemiche fra gli alleati di governo. Questa mattina, infatti, dopo diverse sedute dedicate alla sola illustrazione degli ordini del giorno presentati al dl Migranti sono iniziati i voti ma è subito mancato il numero legale tanto che l'Aula è stata sospesa. "Mancano 5 deputati, la Camera non è in numero legale, rinvio la seduta di un'ora" , ha annunciato il presidente di turno, Ettore Rosato tra le grida " buffoni " che gli esponenti dell'opposizione hanno rivolto verso i banchi della maggioranza.

L’autogol è stato subito sfruttato dal centrodestra che, con l'ostruzionismo sta cercando di allungare i tempi. L’opposizione, accorgendosi delle assenze tra i banchi della maggioranza hanno tentato il blitz non partecipando al voto. Mossa poi risultata vincente. Rosato ha dunque sospeso la seduta che riprenderà alle 11. Gli ordini del giorno presentati sono 284, di cui 240 dell'opposizione. Le votazioni andranno avanti anche in notturna.

Scorrendo i tabulati della votazione in cui la maggioranza non è riuscita a garantire il numero legale si rileva che le maggiori assenze si registrano tra le fila di M5s e Pd. Su 194 deputati pentastellati solo 99 erano i presenti mentre tra le file dem i parlamentari in Aula erano 51 su 90. Su 29 deputati di Italia viva erano 18 i presenti, 7 quelli di Leu su 12. Sai renziani sono subito partite frecciate verso i colleghi di maggioranza. I numeri dei tabulati vengono letti da Italia viva con la sottolineatura di essere il gruppo con più presenze.

All’attacco dei giallorossi anche Matteo Salvini. Il leader della Lega in un messaggio su Facebook, ha pubblicato una foto dei banchi occupati da pentastellati, dem e renziani sostanzialmente semi-vuoti ironizzando sul passo falso compiuto dalla maggioranza. "Cominciano i "lavori" alla Camera dei Deputati sulla cancellazione dei Decreti Sicurezza. Dopo 2 minuti si sospende tutto perché manca il numero legale: guardate che folla fra i banchi di Pd, 5Stelle e Renziani. No comment".