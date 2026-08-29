Donald e la classifica dei presidenti. “Sono io il migliore della storia”

Donald Trump si nomina miglior presidente della storia americana. L’attuale inquilino della Casa Bianca ha pubblicato su Truth la sua personale classifica, collocandosi da solo in una categoria denominata «Il più grande», davanti ad Abraham Lincoln, George Washington e Franklin D. Roosevelt. La lista raggruppa gli altri presidenti in categorie che vanno da «Grandi» e «Quasi grandi» a «Fallimenti». Nella versione personale di Trump, dentro la categoria «Fallimenti» sono relegati alcuni democratici a lui invisi come Barack Obama, Joe Biden e Jimmy Carter.

La pubblicazione della lista arriva dopo un sondaggio della Cnn sul gradimento dei presidenti repubblicani tra gli elettori del partito. Secondo la proiezione, il 53% indica Trump come il più ammirato, davanti a Ronald Reagan e Lincoln. Nel frattempo un sondaggio di Navigator pubblicato da The Hill mostra che il 31% degli appartenenti alla Generazione Z che hanno votato per Trump afferma di pentirsene.

Intanto, sembra che Trump non si recherà a New York il prossimo 11 settembre, in occasione dei 25 anni degli attacchi terroristici alle Torri Gemelle. Lo riporta il New York Post, secondo cui il presidente ha in programma di commemorare l’anniversario al Pentagono. Tra i motivi, tuttavia, ci sarebbe il rifiuto degli organizzatori di consentirgli di tenere un discorso. L’anniversario degli attentati cade il giorno successivo alla conclusione della convention del partito repubblicano in vista delle elezioni di Midterm di novembre, a cui Trump vuole partecipare.