La dottoressa in congedo condannata a immunizzarsi

Il vaccino non va in congedo e non ci saranno vie di fuga. Per i medici o per gli operatori sanitari l'obbligo vaccinale vale come requisito fondamentale: anche se si trovano momentaneamente in congedo (retribuito) o se sono in malattia. Sottoporsi alle dosi anti Covid e non restare indietro con il numero di somministrazioni, resta un principio valido anche per chi non è al lavoro, ma si deve, piuttosto intendere come un'interpretazione più sistematica. A stabilirlo un Giudice del Tribunale di Milano che ha rigettato il ricorso d'urgenza promosso da una dottoressa di Lodi che attualmente è a casa per un lungo congedo parentale e che non sta esercitando. Insomma, dal perimetro del protocollo non si sfugge. È ancora il Giudice che dipana ogni possibile dubbio sul da farsi: «la circostanza che la ricorrente si trovi in congedo non può valere dacché l'obbligo a vaccinarsi opera con riferimento a tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario senza distinzioni di sorta connesse ad eventuali ragioni di astensione temporanea dal lavoro perchè la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione ancorando così il rispetto dell'obbligo vaccinale ad una più generale condizione per potersi qualificare come esercente una professione sanitaria». La decisione rappresenta un ulteriore precedente anche rispetto alle cause pendenti promosse nei confronti dell'Azienda dagli operatori sanitari privi della vaccinazione e che richiedono in via giudiziale l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti di sospensione e l'immediata riammissione in servizio: infatti, anche in tali casi, la mancata vaccinazione dovrebbe portare il Giudice a ritenere inammissibile oltre che infondata la domanda di immediata riammissione in servizio.