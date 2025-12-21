Due anziani trovati morti. Tra le ipotesi, l'omicidio-suicidio

Tragedia familiare ieri nel Comasco: si tratterebbe, secondo i primi accertamenti, di un omicidio-suicidio. Due anziani, marito e moglie, sono stati trovati morti nel pomeriggio nella loro abitazione. È successo a Uggiate con Ronago, comune non lontano dal confine con la Svizzera.

Le vittime sono due settantenni. A scoprirli senza vita in casa loro è stata, intorno alle 18, la figlia che era passata a trovarli. Sono intervenuti i carabinieri di Olgiate Comasco che hanno avviato le indagini. Al momento nessuna ipotesi viene ancora esclusa dagli investigatori, anche se dai primi accertamenti la pista più accreditata sarebbe appunto quella dell'omicidio-suicidio. Mancano tuttavia certezza, in particolare quelle sui motivi dell'accaduto.

L'uomo è stato trovato con profonde ferite da taglio alle braccia, mentre è ancora incerta la causa del decesso della donna, che a quanto si è saputo era malata. Dopo un primo esame medico legale, sul corpo di quest'ultima non sono state riscontrate ferite, almeno non visibili, per cui sarà necessario attendere l'esito dell'autopsia e degli esami tossicologici per capire quale sia stata la causa della morte. Sul posto è arrivato anche il pm di turno.

La coppia abitava in via Borgonovo. Marito e moglie hanno sempre vissuto a Uggiate con Ronago ed erano conosciuti da tutti nel paese di meno di 7mila abitanti. La figlia ha subito dato l'allarme e ha chiamato i soccorsi. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Como per svolgere i rilievi nell'abitazione della coppia. Non sono neppure chiare, al momento, le esatte modalità dell'omicidio-suicidio né lo è la dinamica dei fatti. L'uomo era nato nel 1947, mentre la donna era di un anno più giovane. Anche il loro cane sarebbe stato trovato senza vita in casa.

Le indagini sono in corso, per ricostruire la situazione delle due vittime, la vita di coppia, la presenza di eventuali problemi economici. Nella casa della coppia è arrivato anche il sindaco del piccolo centro, Ermes Tettamanti, che conosceva personalmente sia l'uomo sia la donna.

"Lui lo incontravo quasi tutte le mattine - ha detto -, era una persona eccezionale, sempre sorridente. Aveva sempre la battuta pronta, sia con me che con mia moglie. Andava sempre in giro con il cagnolino. Avevano un bellissimo rapporto con l'oratorio, entrambi erano molto partecipi".

