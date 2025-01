Due naufragi, uno a Lampedusa

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 2024, che ha registrato 66.317 approdi, si chiude con il tragico bilancio di due naufragi. Uno avvenuto in acque internazionali davanti alla Tunisia, con due morti: un bimbo di 5 anni e un adulto, e 17 superstiti salvati dalla guardia costiera tunisina che ha arrestato 4 persone per traffico di esseri umani. L'altra tragedia è avvenuta nello specchio d'acqua antistante Lampedusa. Sono 20 i dispersi, tra cui 5 donne e 3 bambini, e 7 i superstiti siriani, sudanesi ed egiziani, tra cui un bimbo di 8 anni, salvati dalla guardia di finanza. Il barchino era salpato da Zuwara, in Libia, ed era quasi giunto a Lampedusa quando si è ribaltato. Sono stati i superstiti a riferire che, quando il barchino in vetroresina di 6 metri ha iniziato a imbarcare acqua, si è scatenato il panico a bordo: i passeggeri si sono spostati tutti da un lato e l'imbarcazione si è prima inclinata e poi si è capovolta ed è affondata. Tra i dispersi c'è la mamma del bimbo superstite, che è stato salvato da un parente. Volevano raggiungere il papà che vive e lavora in Germania. Padre e figlio sono stati messi in contatto in video chiamata. Le ricerche di eventuali superstiti o corpi non hanno dato esito.

Altri 33 migranti pakistani, etiopi ed egiziani sono stati soccorsi dalla nave Resq People che il Viminale ha autorizzato ad attraccare a Porto Empedocle. Tra loro ci sono una donna e 7 minori non accompagnati. Alcuni dei migranti sono in stato di ipotermia e disidratati.

Nelle ore precedenti 72 bengalesi, marocchini ed egiziani sono sbarcati autonomamente sulla spiaggia dell'Isola dei Conigli, dove sono stati intercettati. Ieri sera a Pozzallo è sopraggiunta la nave Ong Aurora Sar con a bordo 17 migranti.