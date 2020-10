Già arrestato il sindaco eletto con l'80% dei voti: altra tegola sulla sinistra

Terremoto nella politica della sinistra campana: il sindaco Massimo Cariello è stato arrestato. Neanche il tempo di festeggiare e brindare la schiacciante vittoria che il primo cittadino di Eboli (Salerno) è finito ai domiciliari nell'inchiesta - coordinata dalla Procura di Salerno, dal procuratore capo Giuseppe Borrelli e dal pubblico ministero Francesco Rotondo - che riguarda alcune sospette assunzioni di persone a lui vicine. Era stato confermato per la seconda volta con percentuali bulgare, superando l'80% al primo turno. Contemporaneamente sono state eseguite altre quattro misure cautelari che riguardano funzionari del Comune di Eboli e del Comune di Cava dè Tirreni. I reati ipotizzati sono a vario titolo corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, abuso d'ufficio, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio e falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Al centro dell'inchiesta vi sono diverse procedure concorsuali per assunzioni di persone considerate vicine al neo-sindaco, che alle elezioni ha potuto godere del sostegno da parte di uno schieramento di centrosinistra " nel quale era presente il Pd sotto forma di un paio di liste civiche ", riporta Il Fatto Quotidiano. A uno dei suoi ultimi comizi in piazza avrebbe preso parte anche Piero De Luca, il deputato del Partito democratico e figlio del governatore Vincenzo. Nelle urne è riuscito a ottenere l'80,81% delle preferenze, pari a 15.261 voti, consentendogli di conquistare 21 seggi comunali e di lasciarne solo due all'opposizione. Gli avversari sono stati letteralmente surclassati: Donato Santimone (sostenuto dalla lista civica "La Città del Sele") ha incassato il 15,94%; Alfonso Del Vecchio (Partito Comunista Italiano) ha racimolato solo il 3,25%.

Quelle prove selettive

Le prove selettive oggetto di indagine sarebbero state il bando per due posti a tempo indeterminato di educatore di asili nido, da parte del Comune di Eboli, e per il reclutamento di 10 unità di istruttore direttivo amministrativo indetta dal Comune di Cava de' Tirreni. Nel primo caso il sindaco avrebbe concordato l'ordine della graduatoria con il presidente e un membro della commissione, favorendo così l'assunzione di un candidato a lui vicino; in cambio i due membri dela commissione - entrambi dipendenti comunali - avrebbero ricevuto da Cariello " la promessa di incarichi più importanti e gratificanti nell'ambito dello stesso Comune di Eboli ". Nel secondo caso avrebbe chiesto e ottenuto di conoscere preventivamente gli argomenti della prova d'esame a un componente della commissione esaminatrice, anch'egli raggiunto dalla misura cautelare dell'interdizione dai pubblici uffici per 12 mesi; quest'ultimo in cambio avrebbe preteso che il primo cittadino si impegnasse a evitare la nomina di un soggetto a lui non gradito a presidente del Consorzio farmaceutico di Salerno, presso il quale ricopre la carica di direttore generale. Nel corso delle indagini è emerso infine che Cariello avrebbe rilasciato permessi autorizzativi illegittimi a due imprenditori per realizzare un impianto industriale nella zona agricola della Piana del Sele, sottoposta a vincolo paesaggistico.