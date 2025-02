Ecco gli occhiali per sentire: è la rivoluzione dell'udito

La rivoluzione promessa nel mondo degli occhiali è realtà. Dopo gli smart glasses con cui scattare foto, girare video, ascoltare musica ed effettuare chiamate, ora, la tecnologia di EssilorLuxottica permetterà a chi ha problemi lievi o moderati di udito di bypassare i propri fastidiosi limiti semplicemente indossando un paio di lenti: una soluzione che coniuga med e tech e che promette di cambiare un mercato da 1,25 miliardi di potenziali utenti.

A un anno dal primo annuncio, i Nuance Audio ideati dal gruppo tecnologico guidato da Francesco Milleri hanno ottenuto tutte le certificazioni necessarie per entrare di diritto sul mercato. Dopo aver ottenuto il via libera CE e la certificazione ISO Quality Management System per gli apparecchi acustici, la società ha annunciato di aver ricevuto anche l'approvazione della Food and Drug Administration americana.

Gli occhiali che ti aiutano e vedere meglio e sentire meglio sono dunque realtà. E come succede spesso, il mondo cinematografico lo aveva previsto: gli occhiali sono diventati nel tempo uno strumento visionario. Nella celebre saga di Superman, ad esempio, Clark Kent ha sempre mascherato la propria identità solo indossando gli occhiali, nella storia una tecnologia kryptoniana faceva vedere alle persone un volto diverso da quello del supereroe. E nel tempo si può riconoscere che è stata proprio la tecnologia a rendere cool e alla moda un oggetto per molti decenni considerato segno di debolezza. «Vogliamo eliminare lo stigma legato agli apparecchi acustici, così come EssilorLuxottica ha già fatto 50 anni fa con gli occhiali» aveva raccontato l'azienda alla presentazione di Las Vegas.

Entro fine febbraio i Nuance arriveranno nei negozi americani e anche italiani. Poi debutteranno in Francia, Germania e Regno Unito nel secondo trimestre, quindi a partire da marzo. Il prezzo non è ancora stato dichiarato ufficialmente, ma secondo le indiscrezioni i Nuance costeranno meno di un terzo dei tradizionali apparecchi acustici. Quindi tra i mille e i duemila euro. «Oltre che fortemente innovativa, la nostra soluzione sarà anche accessibile. Da oggi, lavoreremo per diffondere questa tecnologia con il potenziale di cambiare la vita di chiunque nel mondo possa averne bisogno» ha dichiarato Milleri. Il nuovo occhiale integra speaker, microfoni, sensori e algoritmi per la percezione del nostro volto e per l'identificazione delle voci e dei rumori che ci circondano. Connessi ai Nuance c'è un'applicazione per smartphone dove è possibile settare diverse impostazioni di ascolto che filtrano le onde sonore in base alle diverse circostanze ambientali. Per EssilorLuxottica, che in Borsa si trova sui massimi storici, si tratta di una conquista industriale molto importante.

Basti pensare che nell'ultimo anno, dall'annuncio del progetto, il titolo è cresciuto di oltre il 45% in Borsa per una capitalizzazione record che oggi supera i 120 miliardi di euro. Il tutto, in attesa di Meta che dovrebbe rilevare il 5% del gruppo di Milleri con cui ha stretto un'alleanza per lo sviluppo degli occhiali smart a dieci anni.