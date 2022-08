"Arriverà quarto". Ecco perché votare il terzo polo non ha senso

Dopo essersi respinti, riavvicinati, annusati e tastati, metaforicamente parlando, Matteo Renzi e Carlo Calenda hanno deciso di fidanzarsi politicamente. Il terzo polo, nato dall'unione tra Italia viva e Azione è nato dopo la concessione di Renzi di cederne la guida a Calenda. Un apparentamento che i due definiscono come "un progetto per il futuro" e non come un accordo elettorale fine a se stesso, sottintendendo che lo sia quello accrocchiato da Enrico Letta. Numeri alla mano, al momento Renzi e Calenda insieme valgono meno del 5%, quindi anche meno del M5s che correrà da solo. Appare, dunque, pretestuosa la definizione di terzo polo coniata da Matteo Renzi.

" Il terzo polo è destinato ad arrivare quarto, dopo centrodestra, dopo la sinistra e dopo M5s ", ha spiegato Antonio Tajani ai cronisti, fotografando la realtà dei fatti sulla base dei sondaggi che, al momento, sono tutti concordanti. Senza l'apparentamento, Carlo Calenda e Matteo Renzi rischiavano seriamente di rimanere entrambi fuori dai Palazzi e almeno ora hanno qualche possibilità in più di riuscita. Ma quello al terzo polo, come spiegato dal coordinatore di Forza Italia, " è un voto inutile, non hanno alcuna possibilità di incidere sull'Italia di domani. Si salverà qualcuno in Parlamento ma non ci sono spazi al centro: il centro siamo noi ".

Antonio Tajani ha ribadito il concetto già espresso da Silvio Berlusconi nei giorni scorsi e anche gli elettori, non conferendo fiducia a Carlo Calenda e Matteo Renzi, confermano di avere un solo punto di riferimento al centro. " L'improvvisato accordo siglato in extremis tra un ex segretario e un ex ministro del Pd sbandierato come la nascita del terzo polo in realtà è solo una costola della sinistra pronta a tornare alla casa madre al primo richiamo della foresta ", spiega Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. L'esponente azzurra aggiunge: " Che una proposta politica di questo segno possa essere attrattiva per gli elettori di Forza Italia è dunque un'illusione ottica destinata a scontrarsi con la realtà ".