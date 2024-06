Elogio di chi rifiuta la modernità

Ascolta ora 00:00 00:00

Avete mai trovato qualcuno che tira fuori il suo cellulare e vi sembra di essere tornati agli anni Novanta? Tipo un Nokia 3310? A me sì, ma sappiate che è proprio una moda, quella del «dumb phone»: il contrario dello smart phone, che significa telefono intelligente, un dumb phone è stupido. Cioè non fa niente se non rispondere alle telefonate e mandare messaggi. In realtà dietro c'è tutta una filosofia, direi anche un'ideologia passatista (fatte salve le persone molto anziane che li usano perché molto anziane appunto). È uno dei tanti rifiuti psicologici della modernità: c'è chi prende questi telefonini basici per «disintossicarsi» dai social, chi perché teme di essere spiato (ma chi ti spia, la Cia?) e perché magari «io questi aggeggi moderni non li voglio». In genere hanno anche uno stile di vita analogo, a volte sono radical chic, spesso neppure chic, mangiano sano, spesso sono vegani, politicamente trasversali, ma molto di sinistra o molto di destra, insomma non amano il mondo capitalistico. Sono spesso novax, con simpatie per dittature varie (dove con uno smartphone ci fai poco, visto che tutti i social sono bloccati al mondo esterno).

Io sono favorevolissimo che tutti costoro usino il loro telefono stupido, e che aumentino sempre di più, perché così scompaiono tutti i «dumb» dai social, fanno un favore anche a noi che aspettiamo l'imminente introduzione di l'Apple Intelligence sui nostri IPhone 15 Pro Max. Anzi, propongo: perché non gli ridiamo anche le cabine telefoniche a gettoni? Pensandoci: anche un «dump» phone non sarà troppo? Perché non un bel telefono fisso a casa con la rotella per fare i numeri?