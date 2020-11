Gli ex amici del M5S contro Di Battista: "Egocentrico cronico, hai rotto i c..."

Da ieri sono in corso gli stati generali del Movimento 5 Stelle che vedono tra i protagonisti anche Alessandro Di Battista, da anni a margine della scena politica e senza più un ruolo attivo all'interno del movimento. Nonostante questo, la sua figura aleggia ancora tra le fila dei pentastellati, dei quali Dibba continua a essere il maggior esponente della frangia più radicale e puritana, contrario al nuovo corso che prevede l'alleanza con il Partito democratico e la strada del doppio mandato. Un allineamento indigesto per Di Battista, che da qualche tempo ha ripreso a far sentire la sua voce contro quella che considera una deriva politica inaccettabile per i 5 Stelle, ora spaccati sul suo ruolo, anche all'interno del direttivo. Tra gli esponenti del movimento che hanno espresso maggior dissenso sulla figura di Alessandro Di Battista c'è Guia Termini, che su Facebook non gliele ha mandate a dire.

" Di Battista ancora non è entrato ufficialmente nel gruppo dei capoccia nonostante ci sia stato fino all'altro ieri e già mi ha rotto i coglioni. Perché c'era lui durante certi momenti decisionali prima di sparire ovviamente, ma non vi turbo troppo, avete bisogno di credere in qualcosa e anziché scegliervi una religione avete scelto la politica ", scrive la deputata del Movimento 5 Stelle all'indirizzo di Alessandro Di Battista. La Termini non usa mezze frasi per attaccare Dibba, nonostante l'appello di Buffagni a non creare spaccature all'interno del movimento. La deputata pentastellata chiude il suo post con velenoso sarcasmo nei confronti di quello che, per molti, è (o vorrebbe essere) il leader morale del Movimento 5 Stelle: " Egocentrico cronico vai a fermare Tap in 15 minuti con la sola imposizione delle mani, vai dai ".