Il Fatto cade su Minetti. La goffa autodifesa di Travaglio & C. per evitare di pagare

Il Fatto Quotidiano ha preso una grazia umanitaria, un bambino malato, un'adozione internazionale, una donna condannata (Ruby bis) e il suo compagno (ricco) dopodiché ci ha costruito una storia di sesso, droga, minorenni, Epstein, Nordio e Quirinale. Dopo gli accertamenti, vediamo che cosa è rimasto.

L'ACCUSA

11 aprile Fanno intendere che la grazia a Nicole Minetti sia stata concessa su una narrazione incompleta o falsa. Ma la Procura di Milano, dopo il rumore mediatico e l'intervento del Quirinale, ha confermato l'impianto: adozione regolare, bambino malato, cure reali, necessità della madre, nessun elemento che faccia cambiare il parere favorevole.

27 aprile Il Fatto ha giocato sulla parola "abbandonato", che non significa lasciato per strada, ma privo di adeguata cura familiare e dichiarato adottabile. Ma gli atti dicono che la madre biologica era irreperibile, il padre detenuto, e che nessuno dei due si presentò al giudice. Poi l'adozione è stata riconosciuta anche in Italia.

27 aprile Hanno scritto che alcuni ospedali italiani non avevano avuto in carico il bambino, ma il punto è un altro: il minore è malato, ha avuto bisogno di cure negli Usa, dovrà essere seguito a lungo e serve la presenza della madre; opinioni o consulti personali non cancellano questo

27 aprile Il Fatto ha citato la storia di un'avvocata morta carbonizzata con un alone da mistero sudamericano. Quel racconto poggia su uno scambio di persona: Mercedes Nieto, curatrice del minore, morì in un incendio domestico dopo l'adozione, mentre Mercedes Gutiérrez, che aveva un altro ruolo, è viva.

28 aprile L'idea che il ministro Nordio fosse stato nella residenza uruguaiana di Cipriani era la chiave per farne uno scandalo istituzionale; ma lui ha smentito e il conduttore di Report si è maldestramente corretto, non è emersa prova di niente.

30 aprile Bambino sottratto a una famiglia povera uruguaiana, racconto perfetto: coppia ricca italiana, ah, il potere dei soldi. Ma una famiglia alternativa può fare una storia triste, non basta a cancellare un'adozione decisa da un giudice uruguaiano e riconosciuta da un tribunale italiano.

3 maggio La Minetti non redenta. Siamo al rozzo da social: siccome fu condannata nel Ruby bis, lei resta per sempre quella lì. Se vive tra ricchezza e mondanità ecco che il passato spiega il presente. Ma gli accertamenti (in Uruguay e Spagna) non hanno trovato nulla.

Aprile e maggio Il Fatto e Report hanno infilato Epstein nel caso, e citato rapporti, affari, 800mila sterline, l'ombra del predatore sessuale. L'ombra del nulla: i legali negano bonifici, accordi, finanziamenti e partnership con Cipriani. Ma Epstein era entrato in scena, bastava.

11 maggio L'Arcore tropicale. Il Gin Tonic Ranch (che non è un ranch) ossia escort, droga, minorenni, modelle, spa e "maitresse". È la parte più rumorosa e fragile. Ma una cosa è raccontare un ambiente mondano, un'altra parlare di prostituzione organizzata, minorenni e droga. Mancano denunce, atti e riscontri giudiziari, manca tutto.

11 maggio Graciela Torres, testimone, la "massaggiatrice" chiave del romanzo. Ma Cipriani ha detto che lei avrebbe lavorato per lui per quattro mesi, non vent'anni. E la sua vertenza sarebbe stata per lavoro, per soldi, infatti l'ha chiusa un accordo economico: non si parla d'altro e ne convengono otto dichiarazioni di altri dipendenti.

3 giugno Dopo settimane la Procura generale di Milano ha spiegato che i fatti riportati dalla stampa "non corrispondono al vero", nulla contraddice il parere favorevole alla grazia. L'ha verificato l'ufficio che aveva istruito la pratica: chi altri doveva farlo?

LA DIFESA

Il Fatto di ieri sembra già una memoria difensiva. I giornalisti hanno provato a smontare la dichiarazione notarile di Graciela Torres.

a) Graciela dice di non aver visto reclutamenti di prostitute, e noi, dice il Fatto, non abbiamo scritto che la Minetti ne avesse visti.

b) Il Fatto rivendica i messaggi in cui Graciela dice che Nicole "c'entra con tutto" sceglieva, era la maitresse.

c) Rivendica che Graciela non ha ritrattato sulle molestie di Cipriani, anche se sono molestie legate al lavoro.

d) Dice che Graciela avrebbe autorizzato l'intervista con nome e cognome.

e) Dice che l'inchiesta non l'hanno inventata loro (e quando mai) e che se n'era già occupata la trasmissione uruguaiana La Tapadita, citando festini, minorenni, Epstein e Cipriani.

f) Dicono che la causa da 250 milioni è un'intimidazione. Nota: negli Usa è impostata come interferenza economica illecita, a Roma è risarcitoria e riguarda anche Rai e Mediaset.

g) Il condirettore del Fatto, Peter Gomez, dice che loro hanno testimoni e riscontri, e che avevano concesso il diritto di replica.

h) Il direttore Travaglio ieri ha scritto un martirologio su Graciela "sola contro tutti", donna povera e impaurita contro i ricchi: avremo abbastanza cuore, si chiede, per credere a questa fragile testimone?

LA SENTENZA

I messaggi non sono prove, provano che Graciela parlava col Fatto, non che Minetti reclutasse prostitute. Provano l'esistenza di una fonte, non la verità che il Fatto ne ha ricavato. Dire "non abbiamo scritto proprio questo" non basta, perché tutti, tu guarda, hanno visto comunque lo stesso film: Minetti, ragazze, maitresse, festini e droga. Della trasmissione La Tapadita non ci può fregar di meno: se una tv uruguaiana diffonde balle, non è che un giornale che le rilancia diventa innocente perché è arrivato secondo. Graciela, la fonte centrale, in effetti ha cambiato, precisato, oscillato: è proprio ciò che ha rafforzato il giudizio di inattendibilità della Procura. Peraltro risulta che persino lei, la "povera Graciela", stia valutando un'azione contro il Fatto. Poi una causa milionaria può essere aggressiva, americana, perfino intimidatoria (ben lo sanno i magistrati italiani) ma non trasforma le insinuazioni in verità. I legali di Cipriani avvertirono Fatto e Report già il 2 maggio. Travaglio ora poi dice: non è il Fatto a dover rispondere di ciò che ha scritto, siamo noi tutti che dobbiamo difendere Graciela. Ma Travaglio dirige un giornale, una fonte può confondersi e fare casino, un giornale deve verificare. Dovrebbe poi preoccupare non solo l'Ordine dei Giornalisti, ma anche quello degli Psichiatri, il riflesso di onnipotenza di chi, smentito perché i fatti "non corrispondono al vero", chiede le scuse della magistratura chiamato ad acclararlo.

È la forma perfetta del forcaiolismo: una smentita degli interessati è sospetta, una smentita della magistratura è nel caso erronea, una smentita della fonte è perché è stata intimidita.

Ma non c'è la prova di niente, sono colpevoli. E sono condannati a restare, a vita, quello che sono.