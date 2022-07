Flop elettorale, blitz anti-Draghi e uscite a vuoto. Ma il Pd non molla Conte

Il futuro del governo Draghi è tutto da scrivere, così come il destino del presunto campo largo giallorosso. Nonostante i grandi annunci, l'asse Pd-M5s è sempre più debole. Era chiaro già settimane fa, lo è ancor di più in queste ore. Lo strappo sancito da Conte quest'oggi mette ulteriormente a rischio la tenuta dell'area giallorossa, ma i dem continuano a non mollare i pentastellati. E il perchè è a tratti inspiegabile.

La scelta di non votare la fiducia al governo sul decreto Aiuti è stata stigmatizzata da numerosi esponenti Pd, molti hanno chiuso le porte all'alleanza con il M5s. Enrico Letta non sembra essere dello stesso avviso. "È una scelta che ci divide" , ha ammesso il segretario, ma il campo largo resiste. Come evidenziato da Agi, il leader dem ha tentato fino all'ultimo di mediare con Conte per convincerlo a evitare strappi e ora chiede una verifica in Parlamento. Pur di non mollare i grillini, ha messo sul tavolo una sorta di contratto di governo per blindare la maggioranza fino alla fine della legislatura.

Il legame tra giallorossi resiste, dicevamo, forse con un unico obiettivo: tentare in tutti i modi di evitare una vittoria del centrodestra alle elezioni. Un'ossessione, specialmente in casa Pd. Molti, anche in casa dem, non riescono a comprendere i motivi di questa unione forzata. Il flop elettorale del Movimento 5 Stelle è ormai assodato, lo strappo di oggi conferma l'inaffidabilità di Giuseppi, senza dimenticare le decine di uscite a vuoto dei parlamentari grillini, noti per svarioni epici.

Certo, è difficile dimenticare o rinnegare elogi e applausi scroscianti nei confronti di Conte. Il punto di riferimento fortissimo di tutti i progressisti, secondo Nicola Zingaretti. E come dimenticare il sostegno totale di Goffredo Bettini e Dario Franceschini. I vertici Pd hanno trascorso mesi nel tentativo di costruire un'alleanza strategico-strutturale con il M5s e mandare tutto all'aria a pochi mesi dalle politiche sarebbe disastroso. Un incubo per i dem, come la possibile vittoria del centrodestra.