Fondi e valori: via all'indagine sul gruppo Ue di Vannacci

Un intero gruppo al Parlamento Europeo è finito sotto verifica per accertare se sia o meno conforme ai valori dell'Unione europea. Più precisamente, si vuole verificare il rispetto delle condizioni per la registrazione e il finanziamento previste dal regolamento sullo statuto e sul finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. A finire sotto osservazione è l'estrema destra di "Europa delle Nazioni Sovrane" (Esn), lo stesso gruppo di cui fanno parte Alternative für Deutschland e il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. La richiesta è stata approvata a scrutinio segreto dal Parlamento Europeo con 414 voti a favore, 228 contrari e 18 astenuti. Ora l'Autorità per i partiti politici dovrà accertare se Esn (che con 27 deputati rappresenta il più piccolo gruppo all'Eurocamera) si conforma a quei valori che costituiscono una condizione imprescindibile per registrarsi come partito politico europeo. Tra questi la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani.

Il voto ha suscitato non poche reazioni. Secondo alcune fonti parlamentari i gruppi dei Conservatori e Riformisti e dei Patrioti, di cui fanno parte rispettivamente Fratelli d'Italia e Lega, hanno votato compattamente assieme ad Esn contro la verifica. Da parte sua la delegazione di Forza Italia, che appartiene alla famiglia dei Popolari, ha espresso voto favorevole. "Siamo una famiglia politica fondata su libertà, democrazia, dignità della persona, Stato di diritto e rifiuto di ogni totalitarismo. Non contamineremo mai i nostri valori con quelli dell'estremismo radicale neonazista", hanno dichiarato in una nota.

Per il portavoce degli azzurri Raffaele Nevi "Vannacci fa la vittima e invece è lui che accompagnandosi a colleghi che addirittura negano la Shoah o vorrebbero riconsiderare positivamente il nazismo si mette in una posizione che non può che portare alla dura condanna da parte del Ppe e di Forza Italia. La vera notizia è che Vannacci non si vergogna di stare nello stesso gruppo con questi personaggi".

Durissima la reazione di Vannacci che, raggiunto dall'Adnkronos, ha parlato di "un banale e vile attacco politico. Alcuni partiti vengono tacciati di fascismo e nazismo, ma chi usa metodi dittatoriali, al solito, è la sinistra" Non mancano le stoccate ai Popolari e Forza Italia accusandole di schierarsi "per l'ennesima volta con la sinistra e con l'estrema sinistra, quella che vorrebbe legalizzare le occupazioni abusive delle case altrui, che si fa fotografare con terroristi finanziatori di Hamas e che giustifica la rivolta sociale".

"Democrazia in azione significa confrontare le idee attraverso il dibattito libero e le elezioni, non permettere alle autorità pubbliche di decidere quali opinioni politiche

siano accettabili - ha rincarato Esn -. Oggi questo voto riguarda un partito politico. Domani potrebbe riguardarne un altro. Ecco perché la nostra posizione riguarda la difesa dei principi democratici, chiunque sia coinvolto"