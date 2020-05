Fontana adesso rilancia sull'ospedale in Fiera: "Vogliamo potenziarlo"

Una cifra drammatica: sono 15mila i morti registrati in Lombardia in soli 3 mesi. Lo tsunami Coronavirus ha provocato danni molto seri. Il peggio ormai sembra essere passato, ma ora a preoccupare è l'emergenza economica anche perché al momento non vi sono progetti concreti che riescano a ispirare fiducia. E le circostanze non sono bellissime: " Oggi c'è un'enorme spaccatura. Peggio: un clima d'odio che colpisce la Lombardia e anche me personalmente ". Attilio Fontana non ha usato mezzi termini per esprimere il proprio sconforto in seguito agli innumerevoli attacchi ricevuti nei confronti della Regione da lui governata: " I lutti sono una cosa seria e terribile, le strumentalizzazioni politiche no. E hanno poco a vedere col dolore della gente ". Proprio nelle ultime ore si è acceso uno scontro politico dopo le durissime parole di Riccardo Ricciardi, l'onorevole grillino che ha accusato la sanità lombarda.

Passato lo choc che a febbraio aveva impaurito la politica italiana e tutti i cittadini, non si è perso tempo per mettere nel mirino il modello lombardo fatto di sussidiarietà, liberismo ed efficienza: " Concetti che si scontrano col pensiero di alcuni partiti. E con la ricetta burocratica e centralistica dei palazzi romani ". Eppure il governatore ha voluto chiarire che da tutto ciò è esentato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con cui si sente abbastanza frequentemente e che fornisce positività e stimoli: " È il primo a sottolineare l'eccezionalità della situazione lombarda. E anche nei momenti più brutti riesce a darti la carica ". Il capo dello Stato si è dichiarato " molto preoccupato ". Il pericolo potrebbe destare ingenti problemi: " A fronte di tanti veleni, il rischio è che nascano cellule impazzite, difficili da controllare ".

"Ospedale in Fiera da potenziare"

" Fontana assassino ": questa la vergognosa scritta apparsa alla periferia nord di Milano, sui muri del Naviglio della Martesana, a Crescenzago. Il leghista è convinto che dietro tali vili gesti ci siano persone " sviate da una corretta lettura della realtà a vantaggio di una rappresentazione bugiarda della situazione che si è creata con la pandemia ". Il Pirellone ha preso decisioni non dettate da convinzioni ideologiche, ma risulta evidente che all'opinione pubblica è stato dato un quadro totalmente diverso: " Si è creata una situazione gravissima ed eccezionale. E questo non a causa di scelte politiche e amministrative ". Ci si dovrebbe soffermare e analizzare il motivo per cui la provincia di Piacenza è stata addirittura più colpita del Lodigiano: " Invece ci si limita a stigmatizzare quanto successo dentro i confini lombardi, dimenticandosi di Piacenza che invece è in Emilia ".