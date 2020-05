Grillino accusa Lombardia, la Lega: "Buffone!". Bagarre alla Camera

"Buffone! Buffone!". Bagarre nell’aula di Montecitorio tra Lega e Movimento 5 Stelle, ex alleati di governo tra i quali sono ancora molte le questioni irrisolte e le tensioni.

Lo scontro tra la forza di governo e quella di opposizione ha luogo nell’emiciclo della Camera e al termine dell’informativa urgente del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che è intervenuto per ragguagliare il Parlamento sulla Fase 2 dell’emergenza coronavirus e sul decreto Rilancio, esaltando i provvedimenti adottati dalla maggioranza giallorossa per fare fronte alla crisi sanitaria ed economica e dicendo che con il dl l'esecutivo ha posto le basi per il rilancio dell'economia del Balpaese, messa in ginocchio dalla pandemia di Covid-19.

Ecco, una volta terminato il discorso del premier è iniziata la consueta discussione parlamentare. Quando l’onorevole grillino Riccardo Ricciardi ha preso parola sono iniziati i primi mugugni nei banchi occupati dal centrodestra. Mugugni esplosi in un coro al grido di "buffone, buffone!" quando l’esponente del M5s ha parlato di antifascismo e delle criticità della Lombardia circa il Covid-19.

Entrando nello specifico, a scatenare la brusca reazione del leghisti e anche degli altri membri dell’opposizione di centrodestra sono stati de passaggi dell’intervento di Ricciardi. In primis, quando il cinque stelle ha ricordato, riferendosi a Conte, che "è stato appellato come dittatore addirittura è stata richiamata una nuova Resistenza dalla Lega" ; a tal proposito ha parlato dell' "allergia di Fratelli d’Italia alla parola antifascismo" . Ma non solo: le proteste del centrodestra sono esplose soprattutto quando Ricciardi, facendo ironia e alzando il volume della voce, ha parlato del "modello Lombardia" , in sua opinione "fallimentare" .

A queste uscite del "five stars" si è levata la protesta del centrodestra e soprattutto del Carroccio; la protesta e le urla di quella sezione di emiciclo hanno costretto il presidente grillino della Camera Roberto Fico a intervenire e a fare entrare in azione di commessi, richiamando all’ordine i colleghi, fino a sospendere momentaneamente la seduta, visto che con diversi deputati leghisti hanno lasciato i rispettivi banchi per alzarsi in piedi e dirigersi verso il centro dell'emiciclo, dove è posto il microfono ad asta da cui sta intervenendo Ricciardi.