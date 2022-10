Formigoni lascia i domiciliari: in prova ai servizi sociali, insegnerà italiano alle suore straniere

Roberto Formigoni, condannato in via definitiva a 5 anni e 10 mesi di reclusione per corruzione nell'ambito della vicenda Maugeri-San Raffaele, dal 2019 stava scontando la sua pena in regime domiciliare. Oggi ha ottenuto dal tribunale di Sorveglianza di Milano l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ultimo anno rimanente.

Secondo quanto si è appreso, i giudici come attività dell'affidamento hanno stabilito che Roberto Formigoni potrà insegnare, come lui stesso aveva richiesto tramite i suoi avvocati. All'ex governatore è stato permesso di insegnare italiano alla suore straniere dell'istituto Piccolo Cottolengo Don Orione di Milano.

Oggi, Roberto Formigoni ha 75 anni. L'ingresso nel carcere di Opera risale al febbraio 2019 a seguito dell'ordine di carcerazione firmato dalla procura generale milanese. Ma vista la situazione, anche in ragione dell'introduzione della cosiddetta legge "spazzacorrotti", i suoi legali hanno immediatamente chiesto per lui la sospensione della pena il regime di detenzione domiciliare, considerando che quella legge era entrata in vigore dopo i fatti contestati all'ex presidente lombardo. Quindi, secondo la difesa, non poteva avere valore retroattivo.