Da "Friends" a boyfriend: fan impazziti per la liaison tra la Aniston e Schwimmer

Ross e Rachel insieme. Per i romantici ragazzi degli anni Novanta è una di quelle notizie da batticuore e lacrimuccia. Non c'è nulla di ufficiale e anzi è già arrivata una smentita, ma è uno di quei succosissimi gossip che fanno il giro del mondo in poche ore ed è impossibile da ignorare: fra David Schwimmer e Jennifer Aniston, ovvero Ross e Rachel di Friends, ci sarebbe del tenero.

La notizia è stata data per prima dalla rivista Closer. Galeotta potrebbe essere stata quella reunion al sapore di amarcord che qualche mese fa aveva visto il gruppo di amici newyorkesi di nuovo insieme, sullo stesso set. In quella occasione Schwimmer aveva dichiarato che allora entrambi si erano presi una cotta l'uno per l'altra. Era successo durante le riprese della prima stagione ma alla platonica infatuazione non era seguito nulla di concreto perché già impegnati in solide relazioni. Quella di Jennifer non era ancora con Brad Pitt, che avrebbe incontrato solo qualche anno dopo. I due si sarebbero sposati nel 2000. Ora le cose stanno diversamente, Jennifer Aniston dopo il divorzio da Pitt si è separata anche dal secondo marito, Justin Theroux. E anche Schwimmer, che nel 2010 aveva sposato la producer Zoe Buckman e con lei aveva avuto una figlia ora è separato. Insomma, i due sono entrambi single and ready to mingle, soli e pronti a ripartire.

Il pettegolezzo che ha portato i fan a sperare riguarda la notizia di una fuga - non si sa quanto romantica - in uno di quei vigneti/agriturismo che macchiano le colline alle spalle di Los Angeles. David Schwimmer, che vive a New York, sarebbe volato in California per passare del tempo insieme alla collega e amica. Certo, può essere stata la loro trentennale amicizia a spingerli alla gita fuori porta, e infatti Schwimmer ha già smentito attraverso le pagine del quotidiano inglese The Independent che ha tentato di contattare anche la Aniston. Al settimanale In Style l'attrice poco prima aveva raccontato che, dopo la reunion, si erano fatti la promessa di trascorrere più tempo insieme e Schwimmer e sua figlia erano passati a trovarla. Nella stessa intervista l'attrice, ora impegnata su Amazon Prime Video nella seconda stagione di The Morning Show, aveva dichiarato di aver allontanato dalla sua vita tutti gli amici che si sono rivelati No Vax. David Schwimmer evidentemente il vaccino lo ha fatto.