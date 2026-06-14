Funerali per Khamenei senior oltre 4 mesi dopo la morte. Celebrazioni dal 4 al 9 luglio

La Guida suprema Ali Khamenei è stato ucciso il primo giorno dei raid aerei congiunti israelo-statunitensi contro l'Iran, il 28 febbraio. Il religioso ottantaseienne era stato a capo della Repubblica Islamica per 36 anni. Il blitz che lo ha eliminato, ha raso al suolo il suo complesso residenziale nel centro di Teheran. Suo figlio Mojtaba, 56 anni, che ha perso anche la moglie nel bombardamento ed è rimasto ferito, gli è succeduto come Guida Suprema. Khamenei sarà sepolto il 9 luglio a Mashhad, secondo quanto riportato ieri dalla televisione di stato iraniana. Una decisione che gli analisti interpretano come un segnale di ottimismo nel processo di pace che si sta concretizzando in questi giorni. A Teheran si pensa evidentemente che per l'inizio di luglio il Paese sarà uscito dall'incubo della guerra.

I funerali erano infatti inizialmente previsti per marzo, ma erano stati rinviati a causa della guerra, e si svolgeranno nell'arco di sei giorni a partire dal 4 luglio nella capitale Teheran, nonché nelle città sante di Qom e Mashhad, suo luogo di nascita. Khamenei ha guidato l'Iran dal 1989, dopo la morte dell'Ayatollah Ruhollah Khomeini, che aveva condotto la rivoluzione islamica un decennio prima. Mentre Khomeini è stata la forza ideologica dietro la rivoluzione che ha posto fine alla monarchia Pahlavi, Khamenei ha plasmato l'apparato militare e paramilitare. Il suo successore, il figlio Mojtaba, è rimasto lontano dai riflettori dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele. La salma di Khamenei sarà esposta nella Moschea di Teheran il 4 e 5 luglio. Il 6 luglio si terrà nella capitale una processione funebre. Un'ulteriore cerimonia è prevista nella città santa di Qom il 7 luglio. Infine, la sepoltura dell'ex leader supremo è prevista per il 9 luglio nel santuario dell'ottavo imam sciita a Mashhad, dopo un'ultima processione funebre che attraverserà la seconda città più grande dell'Iran.

L'organizzazione di un evento di tale portata richiede ampie misure di sicurezza e preparativi logistici. Durante il funerale di Qasem Soleimani, ex comandante dei pasdaran, nel 2020, almeno 56 persone hanno perso la vita nella calca. In relazione al funerale e alla sepoltura di Khamenei, i funzionari della Repubblica Islamica avevano affermato che "diversi milioni di persone" avrebbero potuto parteciparvi. Tuttavia, il lungo intervallo di tempo intercorso tra l'uccisione dell'ex leader della Repubblica Islamica e l'annuncio delle date del funerale ha suscitato nelle ultime settimane molti interrogativi e numerose speculazioni. Durante questo periodo, pochissime informazioni sono state date sul giorno della sepoltura, provocando perfino una lieve ironia sui social. Sebbene i funzionari di Teheran non abbiano offerto una spiegazione chiara per il ritardo, sembra che le preoccupazioni per la sicurezza e la possibilità di un attentato durante il funerale possano essere state tra le ragioni principali.

Il successore di Khamenei è il figlio Mojtaba, che da quando è stato nominato non è più

apparso in pubblico, né è stata diffusa alcuna registrazione audio o video che lo ritragga. Non è ancora chiaro se il nuovo leader della Repubblica Islamica parteciperà ai funerali e alla sepoltura del suo predecessore e padre.