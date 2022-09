"È un furto". La lezione di Crosetto sul reddito di cittadinanza

Una questione di responsabilità compromesse, di regole sociali che saltano. Il reddito di cittadinanza? " Un furto di qualcuno a danno di altri ". Guido Crosetto ha ribaltato così le prospettive, contestando la retorica pentastellata sul suddidio di Stato. A una settimana dal voto, il fondatore di Fratelli d'Italia è entrato a gamba tesa sulla questione per smontare le ragioni di chi difende a oltranza l'attuale impostazione della misura assistenzialista.

" La cosa più schifosa del reddito di cittadinanza non è che tu allevi delle persone che pensano di poter non lavorare per vivere, ma il fatto che una società sta assieme in base a un patto che tutti noi abbiamo sottoscritto senza neppure saperlo: quello per cui ciascuno porta un pezzo di peso sulle spalle per tutti. Il fatto che tutti lo portassimo lo ha reso sopportabile, mentre se qualcuno comincia a spostarsi e a non portarlo, diventa sempre meno sopportabile ", ha affermato l'imprenditore cuneese nel corso di una manifestazione elettorale a Novara.

" Se un ragazzo di 22 anni, a cui magari offri sei o sette lavori, si rifiuta perchè preferisce non lavorare e prendere il reddito di cittadinanza, la smette di portare una parte di quel peso, e qualcun altro dovrà portarne di più ", ha proseguito Crosetto, che con il suo ragionamento ha bocciato l'efficacia del reddito, denunciando gli effetti indesiderati della misura. " Provate a vederlo così il reddito di cittadinanza: è un furto che qualcuno fa ai danni degli altri ", ha ancora sentenziato l'ex parlamentare.

Nel discorso tenuto a una settimana dal voto, l'imprenditore ha pure bacchettato Mario Draghi, auspicando un ritorno totale al primato della politica partitica. " Conosco Draghi da tanti anni ed è uno dei migliori banchieri centrali del mondo. Ma lui vive con quelli come lui, in un mondo lontano da quello reale. Questo assomiglia a quello che succedeva con i re nel passato ", ha chiosato Crosetto. Poi la stilettata ai fan dei governi delle larghissime intese: " Ci hanno spiegato che bastavano i tecnici bravi per gestire il Paese, ma come tutti hanno potuto vedere non è andata così: abbiamo avuto tecnici bravissimi che, senza rendersene conto, hanno fatto male all'Italia ". I tecnici, ha aggiunto ancora il fondatore di Fdi, " sono importantissimi " ma solo " se qualcuno li mette insieme e ha una visione ".

Per questo - ha concluso Crosetto - " ci vuole la capacità di scegliere i migliori per un realizzare un progetto per il Paese. Questa è la rivoluzione che vogliamo fare per togliere tutto quello che blocca il Paese e non lo lascia crescere ". Infine non è mancata una netta condanna alla burocrazia che ostacola l'Italia. " Noi viviamo in un Paese nel quale ci vogliono anni per dare risposte che in altri Paesi arrivano in un giorno. Abbiamo aziende che chiedono permessi per lavorare e creare posti di lavoro, e aspettano 36 mesi. Noi abbiamo la Guardia di Finanza che ti entra in casa perchè deve fare il budget: gli dicono 'vai e fai delle multe', e poi tocca a te dimostrare che non c'era motivo. Abbiamo bloccato impianti eolici e fotovoltaici da sette anni, che potrebbero sostituire il gas russo, e che sono ostaggio delle Sovrintendenze ", ha osservato Crosetto.