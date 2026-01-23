A Basovizza con Biloslavo

La tragedia dell'esodo e l'orrore delle foibe. Per non dimentica e per capire la portata di una delle più sanguinose pagine della nostra storia, il prossimo 7 febbraio parte un tour con una guida d'eccezione: il nostro Fausto Biloslavo, nipote di un infoibato, giornalista di guerra di fama internazionale e già dirigente dell'Unione degli Istriani. Biloslavo si è messo a disposizione per raccontare ciò che accadde nella Venezia Giulia dopo l'8 settembre 1943 con l'occupazione slava dell'Istria e poi di Zara, Fiume, Trieste e Gorizia. Partenza da Milano alla volta del Friuli. A Fogliano Redipuglia si visita il monumentale Sacrario Militare, il più grande in Italia dedicato ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Si prosegue verso Gorizia, dove, dopo il pranzo libero, si visita il nuovo Lapidario dei deportati. Un passaggio intenso, guidato dal racconto storico dell'accompagnatore. Arrivo a Cividale del Friuli, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Nelle tappe dei giorni successivi verranno visitate Kocevski Rog, luogo di una delle più grandi foibe scoperte nel dopoguerra. Trieste, con la visita al Magazzino 18, luogo simbolo dell'esodo giuliano-dalmata, dove oggetti e memorie raccontano storie di famiglie costrette a lasciare tutto. Segue la visita all'Unione degli Istriani e al Museo della civiltà istriana, fiumana e dalmata. Momento centrale della giornata è la visita alla Risiera di San Sabba.

Il 10 febbraio è prevista la partecipazione alla cerimonia per la Giornata del Ricordo presso il Sacrario della Foiba di Basovizza, luogo simbolo delle vittime delle foibe, dove la presenza di Biloslavo offrirà ulteriori spunti di riflessione sul valore della memoria nel giornalismo. Per informazioni e prenotazioni: 0250071217 oppure via mail viaggidelgiornale@gattinoni.it.