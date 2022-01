Il giubileo di Elisabetta: feste, un mega concerto e un pudding in suo onore

Un weekend lungo quattro giorni, feste di strada, un concerto di quelli da stadio. Che cosa c'è di meglio dei festeggiamenti del Giubileo di Platino della Regina per risollevare il morale di un Paese fiaccato dalla Brexit e dal Covid? La Sovrana più longeva della storia britannica festeggerà i suoi primi 70 anni di Regno il 6 febbraio prossimo e ieri sono stati illustrati nel dettaglio gli eventi che segneranno durante l'anno l'importante ricorrenza.

Come già era accaduto per gli altri due Giubilei il clou delle celebrazioni si svolgerà nella stagione estiva visto che in maggioranza si tratta di manifestazioni all'aperto che richiedono l'aiuto di tempo più clemente di quello offerto da febbraio. Così le autorità inglesi hanno messo mano al calendario e spostando il Bank Holiday d'inizio maggio (l'equivalente del nostro Primo Maggio) al 2 giugno e regalandone uno extra ai sudditi hanno creato un ponte di quattro giorni di festa durante i quali si spera la gente possa distrarsi, divertirsi, festeggiare in comunità. Probabilmente anche partire per una mini vacanza se non è un fan della monarchia, per la gioia delle agenzie di viaggio e del settore dell'ospitalità. Chi rimarrà a Londra però, e chi vorrà venirci, quei giorni saranno sicuramente da ricordare. Soprattutto dopo due anni in cui ci si è abituati a vedere una capitale sottotono, spesso insolitamente svuotata dalla contagiosa energia che l'ha sempre caratterizzata.

Non si sa ancora a quali eventi l'anziana monarca, che in giugno avrà 96 anni, potrà partecipare, molto probabilmente gli onori di casa verranno presi in carico dal resto della Famiglia Reale, primo fra tutti l'erede al trono Carlo insieme alla moglie Camilla. Tra gli eventi che avranno luogo nel corso dell'anno, il primo è partito ieri e si tratta di una competizione culinaria per creare il Pudding di Platino, una ricetta dedicata proprio agli anni di regno di Elisabetta. Insolita per gli altri, si tratta di una gara a cui gli Inglesi parteciperanno con entusiasmo visto che poi rimarrà per sempre nei loro menù quotidiani. È stato così anche per piatti come il «Coronation Chicken» creato per festeggiare l'incoronazione della Regina nel 1953. Dal 12 al 15 maggio invece, più di 500 cavalli e un migliaio di artisti saranno protagonisti di uno spettacolo di 90 minuti al castello di Windsor, mentre il primo giorno del lungo weekend di giugno vedrà ritornare la classica parata «Trooping the Colour» che si snoda lunga il Mall (il viale che da Trafalgar arriva a Buckingham Palace) per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia. Una messa di ringraziamento per Elisabetta verrà tenuta il giorno dopo nella Cattedrale di Saint Paul mentre il 4 giugno sarà festa grande a Palazzo, con un concerto a cui verranno invitati anche cittadini comuni. I protagonisti non sono ancora stati resi noti, ma sembra si tratti di una delle più grandi riunioni di star della musica.

Domenica 5 giugno sarà dedicata al pranzo del Giubileo, con feste di strada organizzate un po' dappertutto a Londra e nel Paese insieme ad una sorta di spettacolo «interattivo» che si protrarrà per ore intorno a Buckingham Palace. E proprio nell'ambito di quest'evento si colloca forse l'iniziativa più significativa, una sfilata di bandiere decorate con le speranze e le aspirazioni per il Pianeta nei prossimi 70 anni dai bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie, che verranno portate lungo il Mall dagli studenti più grandi. Si chiamerà «Il fiume della speranza» e speriamo che il nome porti bene, non solo alla Regina.