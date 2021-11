Campanello d'allarme: governo sotto al Senato

Scatta un importante campanello d'allarme per Mario Draghi. Il dl Capienze relativo alle attività culturali, sportive e ricreative è stato approvato dal Senato con 174 voti favorevoli e 20 contrari. Ma non sono mancate fibrillazioni: il governo è stato battuto a Palazzo Madama su due emendamenti che sono passati nonostante il parere contrario dell'esecutivo. Il primo riguarda due proposte di Forza Italia e Lega che permettono di riempire gli autobus turistici, con il green pass, al 100% nel rispetto delle normative vigenti.

Il secondo emendamento invece, proposto da Giuseppe Cucca di Italia Viva, punta a estendere a 68 anni - per la durata dell'emergenza sanitaria - il limite d'età per i direttori generali delle aziende sanitarie locali, di quelle ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

Appare evidente come la situazione sia piuttosto animata. La temperatura raggiunta è alta: Luca Ciriani, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha chiesto la sospensione dell'Aula per l'eccesso di brusio che rende difficile seguire i lavori e anche Maria Domenica Castellone, capogruppo M5S, ha chiesto di sospendere i lavori dell'Aula per riunire il gruppo " alla luce di quanto è successo ". Ma la richiesta di sospensione, posta ai voti dell'Assemblea, è stata respinta. Fdi sostiene che " dove il governo non pone la fiducia, vengono fuori le crepe della maggioranza ".

L'ira del Pd

Non possono ovviamente mancare le reazioni politiche. A sferrare subito un duro attacco è il Partito democratico, che per bocca di Simona Malpezzi chiede chiarezza sulle reali intenzioni dei partiti e sulla disponibilità o meno a proseguire questa esperienza di governo: " È arrivato il momento che centrodestra e Italia Viva chiariscano se hanno ancora fiducia nel governo Draghi ". Il Pd non ha digerito il fatto che alcuni partiti di maggioranza abbiano votato in Senato insieme a Fratelli d'Italia senza l'avallo dell'esecutivo.

Dunque i dem, soprattutto in vista dell'iter parlamentare della legge di bilancio, pretendono " un metodo di lavoro condiviso " per evitare amare sorprese su una partita delicata come quella della manovra. E il precedente di oggi potrebbe pesare per i rapporti all'interno del governo. Il Partito democratico dal suo canto ha ribadito a chiare lettere la totale fiducia al governo ed è intenzionato a restarci " con serietà e responsabilità ". Ma il dito della Malpezzi è puntato contro centrodestra e renziani: " Mi domando se anche Lega, Forza Italia e Italia Viva si stiamo comportando nello stesso modo ".

Forza Italia assicura fedeltà

Non è tardata ad arrivare la precisazione di Forza Italia. Il partito azzurro ha sgomberato le polemiche dal campo e ha chiarito che i voti a favore di alcuni emendamenti su specifiche questioni di merito " non mettono in alcun modo in forse l'appoggio di Forza Italia al governo ". Il senatore azzurro Nazario Pagano confida ancora nell'esecutivo " affinché gli italiani possano trascorrere un Natale sereno ".

"La maggioranza è divisa"