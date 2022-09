"Grandi opere come il ponte sullo Stretto accorciano l'Italia e l'Europa"

Il ponte sullo Stretto è uno dei provvedimenti cardine del programma di Forza Italia, e del centrodestra, per il rilancio del meridione del Paese. L'infrastruttura che, quando verrà realizzata, collegherà in tempi molto più brevi la Calabria e la Sicilia è fondamentale per riunire la più grande isola del Mediterraneo allo stivale e, così, avere la possibilità di avere una connessione reale tra la Sicilia e il resto d'Europa. A beneficiarne saranno i trasporti e, quindi, le aziende. Di conseguenza, ci sarà un incremento della competitività. Tutto questo potrebbe funzionare da volano per l'economia, l'occupazione e il rilancio del Mezzogiorno. Di questo ha parlato Silvio Berlusconi in un'intervista rilasciata a Strettoweb in merito al ponte, atteso da decenni e mai costruito.

" Se la sinistra non avesse azzerato per ben due volte il lavoro dei nostri governi, ora il ponte sarebbe una realtà: treni e auto attraverserebbero comodamente lo Stretto in pochi minuti ", ha spiegato Silvio Berlusconi,che ha sottolineato come quello della sinistra sia sempre stato solamente un " no ideologico ", che dimostra " una assoluta mancanza di cultura sulle infrastrutture strategiche ". Infatti, come ha ben sottolineato il Cavaliere, " grandi opere come questa non solo accorciano l’Italia e l’Europa " ma " sono un formidabile volano di benessere per le aree limitrofe ". Il presidente di Forza Italia ha fatto l’esempio del ponte di Øresund, che collega la Svezia alla Danimarca: " Nei primi dieci anni dall’inaugurazione del collegamento, sulla sponda svedese si è avuto un aumento del 17% dell’occupazione e del 21% del Pil, su quella danese un aumento del 4% dell’occupazione e del 12% del Pil ".