Berlusconi: "Grazie a chi si è vaccinato. Solo uniti si riparte"

Silvio Berlusconi tramite i social ha voluto mandare il suo messaggio augurale agli italiani per il nuovo anno. Il leader di Forza Italia si è rivolto a tutto il Paese con un lungo post allegato a un'immagine evocativa di auguri pubblicata in tutti i suoi profili social. " Voglio rivolgere un augurio affettuoso a tutti gli italiani: che il 2022 sia l'anno della rinascita, della ripresa, del ritorno alla serenità. Gli italiani lo meritano anche per come stanno affrontando questa stagione difficile, di sacrifici e di sofferenze ", ha scritto il Cavaliere. Tantissimi i messaggi e i commenti ricevuti da Silvio Berlusconi sotto i suoi post social da parte di chi ha voluto ricambiare l'augurio espresso dal leader degli azzurri.

Il presidente di Forza Italia ha poi aggiunto: " Grazie a tutti coloro che hanno scelto responsabilmente di vaccinarsi possiamo guardare al futuro con ottimismo. Se sapremo essere uniti e solidali come abbiamo dimostrato di poter fare in questi mesi, sono convinto che il Paese potrà presto riaprire e ripartire ". E lo farà, sottolinea Silvio Berlusconi, " superando anche i drammatici effetti della quarta ondata e delle nuove varianti del virus ".