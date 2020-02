Gregoretti, la difesa di Salvini: ​"Berlino ci avvertì sui rischi per la nostra sicurezza"

Lo sbarco della nave Gregoretti non fu rallentato solo dal tentativo di trovare un accordo sulla redistribuzione dei 131 migranti che si trovavano a bordo e che, in quelle concitate ore, stavano coinvolgendo i governi di diversi Paesi dell'Unione europea, ma anche dall'allarme lanciato da Berlino che aveva fatto sapere della presenza di tre "soggetti in grado di mettere a rischio la sicurezza nazionale" . Sono queste le motivazioni principali che hanno spinto l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini a vietare lo sbarco per quattro giorni e su cui adesso incentrerà la linea difensiva il cui contenuto è stato anticipato oggi dall'agenzia Adnkronos. Una linea che smonta, punto per punto, tutti i teoremi montati ad arte dalla sinistra per provare a "toglierlo di mezzo" per via giudiziaria.

In una intervista, rilasciata al New York Times il stesso giorno dell'assoluzione del presidente americano, Salvini non si fa troppi problemi a paragonare il caso della nave Gregoretti all'impeachment per Donald Trump. Ad accomunarli, a suo dire, "una sinistra che cerca di vincere con mezzi legali ciò che non può vincere con mezzi democratici" . Il prossimo appuntamento del braccio di ferro sulla vicenda della nave militare, che infiammò la politica l'estate scorsa, si combatterà mercoledì prossimo a Palazzo Madama. Il Capitano leghista, dicono, è fermamente "determinato" ad andare fino in fondo. La sua linea, insomma, non è cambiata da quando ha fatto votare ai suoi, che siedono in Giunta per l'autorizzazione a procedere, a favore del processo. Secondo un'indiscrezione pubblicata dall'agenzia LaPresse, però, il fronte leghista non è poi così compatto. "Alcuni senatori e consiglieri giuridici sono più cauti ritenendo - viene spiegato - che da un punto di vista giudiziario confermare in aula il 'sì' all'autorizzazione a procedere, avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania, potrebbe essere controproducente vista l'assurdità dell'accusa" . Per questo, fanno sapere le stesse fonti, a pochi giorni dal voto in via Bellerio si sarebbe aperta una riflessione per evitare che il via libera non si trasformi "in un boomerang contro Salvini" . Tra le opzioni sul tavolo ci sono quella di lasciare ai parlamentari del Carroccio libertà di coscienza e quella di non partecipare al voto in Senato.