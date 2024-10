Il guardaroba è comodo ma resta stilosissimo. Le sorelle Cruz disegnano (ancora) per Geox

Ascolta ora 00:00 00:00

Cos'è la sorellanza? È il rapporto tra sorelle (o creature di genere femminile), il vincolo d'affetto che le lega, la sintonia che le unisce. Per Geox è, anche, una scommessa: il marchio punta di nuovo sul potere di questa intesa inossidabile, affidando per la seconda stagione la direzione creativa della sua capsule collection a Penélope Cruz e alla sorella Mónica.

La carismatica attrice spagnola, che l'azienda veneta dello storico patron Mario Moretti Polegato ha voluto per la terza volta come testimonial, ha accettato la sfida e ha lavorato sulle nuove proposte per questo Autunno/Inverno 24-25 (già disponibili in tutti i punti vendita Geox) affiancata dalla sorella Mónica, ballerina e attrice, che condivide con lei una grande passione per la moda. Il feeling tra le Cruz ha dato i natali a ogni pezzo di questo mini guardaroba, dalle scarpe al capospalla. A quattro mani hanno ideato una collezione che fonde il wellbeing di cui Geox è portavoce, ad accenti ultra stylish, colorati e mediterranei scolpiti nei loro due Dna, a soluzioni all'avanguardia che sono il risultato di costanti investimenti in ricerca e sviluppo dell'insegna (basti pensare che sono ben 61 i brevetti con cui Geox protegge le sue tecnologie). A disposizione del celebre duo, quindi, materiali di altissima qualità che le sorelle hanno plasmato secondo la loro visione creativa e dedicato a tutte le donne che, nel corso della giornata, sono piene di impegni e non si fermano mai. «Abbiamo pensato a noi due ci ha spiegato Mónica e alle donne come noi, sempre in movimento, sempre prese da mille cose e per le quali è indispensabile indossare scarpe e capi comodi ma contemporanei. In Geox abbiamo trovato un grande alleato».

Ecco perché il concept alla base delle creazioni Geox by Penélope & Mónica Cruz è una miscela esplosiva, elegante eppure quotidiana, performante eppure stilosa, essenziale eppure dai dettagli ricercati, sostenibile eppure accattivante. Caratteristiche concentrate, per esempio, nella cappa imbottita e reversibile, argento da una parte e maculata dall'altra, nel parka lungo riempito di piuma rigenerata, nelle sneakers tecnologiche (le Nebula 2.0) in sette varianti di colore e tante combo di materiali a contrasto. E, soprattutto, nel must have della collezione: un cappotto in eco pelliccia effetto curly, caldo ma leggero, in una sfumatura di grigio intramontabile e chic, dotato del rinomato brevetto traspirante Geox grazie alla fascia di aerazione nascosta sulla sua sommità. Non solo: l'imbottitura è in ovatta EcologicWarm, ovvero fibre sintetiche derivate da materiale riciclato, a conferma dell'inarrestabile percorso di Geox in materia di sostenibilità ambientale.

E della capacita di un'azienda, vanto italiano e leader a livello mondiale, di far dialogare questo tema ormai imprescindibile - in spagnolo, ma anche in tutte le lingue dei 100 paesi in cui si espande la sua rete distributiva - con un'eleganza senza tempo, un design contemporaneo e un irresistibile charme.