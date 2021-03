Guido Bertolaso: "Non mi sono candidato per fare il sindaco di Roma"

Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, è intervenuto a Stasera Italia, il programma di Barbara Palombelli in onda su Rete 4, soffermandosi sulla necessità di introdurre una norma che renda obbligatoria la vaccinazione contro il coronavirus per chi fa parte delle categorie sanitarie. " Credo che sia una cosa buona e giusta che poteva essere adottata sin dall'inizio. Ci voleva un Presidente del Consiglio come Mario Draghi per riuscire ad averla ", ha affermato Guido Bertolaso, commentando le parole di Mario Draghi in conferenza stampa.

" Al contrario dell'anno scorso sono molto più ottimista, sono convinto che entro l'estate usciremo da questa situazione così drammatica, riusciremo anche a fare qualche bagno in pace ", ha detto il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia. " Ho grande fiducia nel Governo e ho grande stima del generale e commissario Figliuolo: c'è un bel lavoro di squadra, con la Protezione civile di nuovo in gioco. Arriveranno i vaccini, già ne stanno arrivando di più. L'importante è usarli bene ", ha concluso Guido Bertolaso, che ha grande fiducia nella nuova squadra di governo e nelle sue strutture per la lotta contro il coronavirus.

" Ho una grandissima fiducia nel generale Figliuolo, da quando lui ha preso il comando, la situazione è cambiata completamente ", ha affermato Guido Bertolaso. Il coordinatore ha rivelato alcuni retroscena sulla passata gestione dell'epidemia: " Prima ci mandavano le email per dire che il volo che portava il vaccino Pfizer è stato annullato, punto e basta. Mentre ora, ne sono convinto, se i vaccini non arrivano, Figliuolo e il presidente del Consiglio soprattutto prendono l'aereo dell'aeronautica militare che sta a Pratica di Mare, lo mandano a Bruxelles, caricano i vaccini e li portano in Italia, ci scommetto ".