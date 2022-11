"Ha sbagliato mestiere". Così il renziano smonta Letta

Nella manifestazione di Roma per la pace, rilanciata dal Movimento 5 Stelle e che si è tenuta nella giornata di ieri, non sono passate inosservate alcune contestazioni all'indirizzo di Enrico Letta. Diversi presenti hanno accusato il segretario del Partito democratico di essersi rivelato un " guerrafondaio e filo americano ". Un piccolo momento di agitazione in cui l'ex presidente del Consiglio è stato messo nel mirino dal qualche partecipante all'iniziativa. Alla luce di quanto accaduto il segretario del Pd è stato punzecchiato anche da un parlamentare renziano.

La stoccata di Bonifazi

A tirare una stoccata sul proprio profilo Twitter è stato Francesco Bonifazi che - al di là di ciò che si è verificato ieri nella Capitale - si è mostrato molto critico verso l'operato di Letta alla guida del Partito democratico. Il deputato di Italia Viva ha rilanciato un articolo pubblicato sul sito di Huffington Post dal titolo " Letta ha sbagliato piazza " a firma di Alfonso Raimo, in cui si sottolinea che il dem ha preferito non partecipare alla manifestazione del Terzo Polo a Milano.

" O forse Letta ha semplicemente sbagliato mestiere ", è stato il commento lapidario di Bonifazi. Il cui riferimento è alla serie di errori commessi da Enrico Letta da quando ha preso il timone del Partito democratico. Uno degli strafalcioni che Italia Viva gli ha sempre imputato è ad esempio quello di non aver siglato un'alleanza né con il Movimento 5 Stelle né con il Terzo Polo, lasciando così una prateria per la vittoria del centrodestra alle elezioni.

Gli utenti contro Letta

Sotto il post di Bonifazi non mancano commenti da parte degli utenti di Twitter che si sono espressi contro Letta. " Togli il forse... ", suggerisce Francesca. Per Pier Antonio tocca ai leader dei partiti assumere decisioni e tracciare la strada: " Letta pare che aspetti sempre che siano altri a farlo per lui. Il risultato è sotto gli occhi di tutti ". Caterina ha fatto notare che il segretario del Pd " ha sicuramente sbagliato piazza " e che " sta regalando il Partito democratico a Giuseppe Conte ".

