C'è la bandiera russa, non quella ucraina: la sinistra in piazza toglie la maschera

Qualche segnale era già arrivato, ora la maschera della sinistra è caduta. La manifestazione per la pace in corso a Roma conferma tutte le ipotesi delle ultime settimane: è pacifismo da salotto, senza proposte e senza idee, ma con tante contraddizioni. Giuseppe Conte presente e accolto da una star dai suoi ammiratori, tanti esponenti Pd e della sinistra più o meno estrema: le parole sono sempre le stesse, cessate il fuoco. Ma i colori gialloblu dell’Ucraina non si vedono granché, anzi, non sono mancati gli stendardi dedicati a Mosca.

Cori contro la Nato e bandiere russe

I pacifisti – o pacifinti – hanno sfoggiato bandiere, striscioni e cori di ogni tipo. Come già evidenziato in precedenza, non c’è traccia di bandiere ucraine. Gli stendardi russi invece non sono mancati. Così come non sono risultati assenti i soliti cori contro la Nato e dunque contro gli Stati Uniti. C’è chi ha colto l’occasione per attaccare il governo, a partire dal premier Meloni: “Non sono Fratelli d’Italia, sono servi della Nato! Cacciamo il governo Meloni” , uno dei cartelli esposti con tanto di falce e martello comunista. C’è anche chi è andato oltre, invocando lo stop alle sanzioni contro il Cremlino in nome della pace. Anche in questo caso, un compagno.

La sinistra getta la maschera

La sinistra propone la pace, ma non dà soluzioni. Una proposta che ricorda molto i desiderata delle vincitrici di Miss Italia, frasi di rito messe lì senza sforzarsi troppo. Una delle poche idee è quella del Movimento 5 Stelle, con Giuseppi tranchant: basta armi all’Ucraina. Kiev deve fare i conti da quasi nove mesi con gli assalti russi, ma è già armata abbastanza. Anche in questo caso, senza entrare troppo nel dettaglio. Al massimo gli ucraini possono ricorrere alle fionde o ai gessetti colorati.