I dem: "Fuori legge la strozzatura"

«Trigger happy», «grilletto facile» è la battuta che identifica i militari ed i poliziotti americani, che spesso sparano prima di usare altri mezzi. Figuriamoci con il «chockhold», la tecnica della «strozzatura» per immobilizzare un sospetto, che ha ammazzato l'afroamericano George Floyd scatenando la rivolta. I parlamentari democratici vogliono proporre una legge che vieta alla polizia la stretta al collo. In realtà in molti stati e grandi città Usa questa tattica efficace, ma estremamente pericolosa, è già stata abolita dalle stesse polizie locali. «Un metodo assolutamente proibito alle forze dell'ordine in Italia, che hanno rivisto anche le ginocchia sul petto dopo alcune casi costati la vita ai fermati» spiega al Giornale un alto funzionario di polizia.

Negli Usa la nuova norma per abolire la presa al collo sarà annunciata dal senatore Cory Booker ( New Jersey) e dalla senatrice Kamala Harris (California), entrambi ex candidati alla corsa per la Casa Bianca. Ieri tutti i membri democratici del congresso sono rimasti 8 minuti e 46 secondi in silenzio, lo stesso tempo utilizzato dall'agente incriminato per omicidio per premere il suo ginocchio sul collo di Floyd.

La «strozzatura» è una tecnica che impedisce l'invio di aria o sangue al cervello stringendo o premendo sul collo. L'obiettivo è di indebolire o fare svenire l'avversario, ma puoi provocare lesioni alla trachea nella migliore delle ipotesi o la morte per soffocamento nei casi peggiori.

«La pressione sul collo, ma pure quella sulla cassa toracica sono mosse pericolose perché non puoi mai sapere se il sospetto ha patologie che peggiorano la situazione. E spezzargli il collo è facilissimo» sostiene un veterano delle forze dell'ordine italiane. Neppure i Nocs, i corpi speciali della polizia, cpossono usare la «strozzatura».

Il problema è che a Minneapolis la tecnica è abbastanza usuale fra gli agenti. In cinque anni è stata utilizzata per 237 persone e 44 hanno perso conoscenza. Il manuale del Dipartimento di polizia locale è datato e permette il «chockhold» quando «un soggetto è aggressivo» se l'agente si sente «in pericolo di vita» e se «altri tentativi di controllo sono falliti».

Nelle ultime ore è emerso che un altro afromaericano morto durante l'arresto nello stato di Washington è spirato proprio per la presa al collo. Ed Obayashi, che addestra la polizia della California, ha spiegato che molti dipartimenti del Paese hanno abolito la strozzatura «perché potenzialmente letale». I democratici presenteranno il disegno di legge per vietare questa tattica in memoria di Eric Garner morto soffocato nel 2014 a New York. All'agente, Daniel Pantaleo, aveva ripetuto con la voce flebile «non respiro» come ha fatto Floyd. Il poliziotto è stato prosciolto lo scorso anno dal Grand Juri, anche se il dipartimento di polizia della Grande mela ha proibito la «strozzatura». Il divieto su scala nazionale è auspicato anche dal candidato democratico alla presidenza, Joe Biden. Gli esperti come Obayashi sono convinti che «l'utilizzo di questa tecnica è una tragedia annunciata».