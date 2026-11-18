«Il sionismo è il primo tassello da distruggere». È quanto afferma Sidanah Hammoud, identificata dalle cronache giudiziarie come Sagia, 32 anni, di origini libanopalestinesi e moglie di Youssef Siher, in un’intervista rilasciata a Giulia Bertotto — giornalista vicina all’Iran — e diffusa dai Giovani Palestinesi d’Italia. Un filmato datato 16 ottobre — appena quarantotto ore prima dell’esplosione dei disordini milanesi legati al Movimento 17 ottobre — in cui la donna definisce Israele una «forza coloniale egemonica» e giustifica i massacri del 7 ottobre come una «risposta legittima».

Nel video, in cui viene presentata come una delle portavoce dei Giovani Palestinesi d’Italia, collettivo attivo tra Milano, Torino e Roma, Hammoud espone senza filtri una linea ideologica radicale. «Quando esiste una forza coloniale egemonica che terrorizza costantemente non solo la Palestina, ma l’intera regione — afferma riferendosi allo Stato ebraico — le forze di resistenza rappresentano un inevitabile sviluppo organico», aggiungendo che «le fazioni della resistenza nascono in maniera quasi naturale all’interno di un contesto di violenza e di occupazione e costituiscono una risposta legittima alla violenza coloniale e imperiale».

Nel corso dell’intervistata, la donna attacca frontalmente anche l’Italia e le democrazie occidentali, accusate di «totale ignoranza» e di voler nascondere le proprie «complicità>>, evitando di schierarsi «dalla parte degli oppressi». Il passaggio più duro riguarda l’obiettivo politico finale indicato dalla trentenne: «Per noi il sionismo e l’imperialismo sono la prima contraddizione e la prima questione da risolvere della regione, perché il sionismo è un pericolo non solo per la Palestina e per il resto della regione e dei Paesi Arabi. Chiunque oggi combatte il sionismo lo fa perché si rende conto che è il pericolo più grande, è il primo tassello da distruggere». Un intervento, introdotto dal collettivo come un dialogo sul significato della resistenza anti-imperialista e sui rapporti con realtà come Hezbollah e gli Houthi nello Yemen, che ha immediatamente scatenato sui social commenti agghiaccianti da parte dei simpatizzanti pro-Pal, tra chi invoca la lotta armata come «unica via verso la libertà» e chi arriva a sostenere che l’Italia conduca contro i migranti una «guerra di sterminio più feroce di quella di Gaza».

A confermare la saldatura e la continuità dei canali ideologici tra i simpatizzanti della causa palestinese e le aree vicine ad Hamas, agli Hezbollah libanesi e al regime iraniano è proprio la firma dell’intervista, pubblicata lo stesso 16 ottobre anche sui canali Telegram e Instagram della stessa Bertotto. La giornalista romana, collaboratrice de L’AntiDiplomatico, è infatti nota per i suoi stretti legami con Teheran: nel luglio 2026 si è recata nella capitale iraniana per documentare i funerali di Stato della guida suprema Ali Khamenei, arrivando a ringraziare esplicitamente nei suoi stessi articoli l’Ambasciata iraniana in Italia per il supporto ricevuto in occasione della trasferta.

Parole e collegamenti che oggi assumono ben altro peso alla luce della pesante inchiesta della Procura di Milano sui disordini di piazza. Sagia Hammoud non è infatti soltanto una voce della propaganda ideologica, ma risulta indagata a piede libero per le stesse gravissime accuse mosse al marito Youssef Siher: istigazione a delinquere aggravata — anche dalla finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico —, apologia di delitti e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. Una posizione giudiziaria delicata attorno alla quale si è subito mossa una fitta rete di solidarietà militante: la donna figura infatti come beneficiaria di una campagna di raccolta fondi lanciata tra ambienti pro-Pal e galassia antagonista per sostenere le spese processuali, un’iniziativa che allo stato ha già superato quota 23.000 euro.

Dietro lo schermo, secondo gli investigatori della Digos, la coppia avrebbe gestito una vera e propria cabina di regia occulta, detenendo l’amministrazione esclusiva dei profili social, delle chat WhatsApp e dei canali Telegram riconducibili al Movimento 17 ottobre. Un circuito chiuso e criptato da restrizioni che consentivano solo ai due coniugi di pubblicare messaggi per indottrinare la piazza, e dettare istruzioni operative su come eludere i controlli durante la guerriglia urbana nel cuore di Milano. Per Youssef Siher e per la moglie, pur senza misure cautelari, la partita giudiziaria è tutt’altro che chiusa: la verità sui retroscena delle rivolte nelle piazze italiane, passa ora dalla memoria degli smartphone e dei computer sequestrati alla coppia, passati al setaccio dagli inquirenti per ricostruire l’intera rete di complicità dietro le giornate del caos.