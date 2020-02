Immigrazione, scontro Formigli-Meloni: "La sua è una domanda sbagliata"

Il tema dell’immigrazione è sempre al centro della battaglia politica. Tutto sembra lecito per supportare le tesi dell’accoglienza senza se e se ma, anche usare i bambini piccoli che, indubbiamente, sono costretti a vivere in condizioni difficili. La prova è il durissimo scontro avvenuto durante l’ultima puntata di Piazza Pulita su La7 tra Corrado Formigli e Giorgia Meloni.

Il conduttore ha prima mostrato alla leader di Fratelli d’Italia la foto di Alima, una bimba sudanese reduce dal lager della Libia e salvata da un naufragio e poi ha affermato in merito alla proposta di istituire il blocco navale: "Quando penso a sua figlia o a mio figlio credo che ogni bambino debba avere le stesse opportunità. E ci facciamo un mazzo così per dare delle chances per il loro futuro. Allora, le chiedo: perché Alima, che oggi per fortuna si trova in Europa, non ha diritto ad avere almeno una chance come ce l’hanno sua figlia e mio figlio?".

Storia difficile di una minore usata per mettere in difficoltà l’esponente politico della destra italiana. La Meloni non si scompone e ribatte a tono: "Guardi, Formigli, mi dispiace che, nonostante ci conosciamo da anni, le non ha ancora avuto la pazienza di leggere le mie proposte". "È quello che pensa lei. Non è così" , ha replicato il giornalista.

Il battibecco prosegue con la leader di Fdi che afferma, rivolgendosi al conduttore, come "anche qui la sua domanda è sbagliata". Il giornalista, stizzito, replica in modo sarcastico dicendo: "Ma facciamo tutte domande sbagliate stasera?" . Domanda retorica alla quale segue una risposta affermativa della deputata. "Ma ogni tanto non le viene in mente di dare una risposta sbagliata nella sua vita?", dice il conduttore. "Io le do una risposta e la gente giudica da casa", afferma la Meloni. "E allora lasci che sia la gente a giudicare da casa – risponde Formigli – Io non le sto dando patenti sulle sue risposte. Lei non dia voti alle mie domande, abbia pazienza. Io la maestrina non me la faccio fare da lei" .

A chiudere le danze è stata la Meloni che, senza perdere la pazienza, ha illustrato la sua proposta sul blocco navale. Il piano prevede la creazione di hotspot, da fare anche nella tranquilla Tunisia, per valutare chi ha diritto ad essere rifugiato e che poi distribuisca equamente i migranti nei vari Paesi della Ue. Una risposta precisa su un tema difficile.