Immobili più cari: prezzi su del 5,2%

I prezzi delle abitazioni continuano a salire, in particolare quelle di nuova costruzione. A restituire questo quadro è l'Istat, che ieri ha pubblicato - per il primo trimestre del 2026 - i prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie italiane. Nel dettaglio, l'aumento su base annua dell'indice dei prezzi delle abitazioni (Ipab), acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento, è stato del 5,2% (era del 4% alla fine del 2025) mentre il dato mensile ha rilevato un incremento valutato nell'ordine dell'1 per cento.

Se da un lato il dato mette a fuoco una buona vitalità del mercato immobiliare italiano, dall'altra l'aumento dei prezzi per l'acquisto di una casa spinge fuori dal mercato giovani e famiglie interessate ad acquistare un immobile. Anche per questo motivo il governo guidato da Giorgia Meloni ha deciso di scendere in campo con il Piano Casa, che punta a mobilitare sul settore 10 miliardi di investimenti in 10 anni con lo scopo di rendere disponibili sul mercato 100mila alloggi tra immobili recuperati e di nuova costruzione. Tornando però al dato Istat, a fare la parte del leone sul fronte dei rincari sono in particolare le abitazioni nuove, il cui tasso tendenziale di variazione risale a +6,7% (dal -1,1% del trimestre precedente). Rallenta invece lievemente il ritmo di crescita dei prezzi delle abitazioni già esistenti, che si attesta a +4,8% (dal +5,0%). L'accelerazione su base tendenziale dei prezzi delle abitazioni si accompagna all'aumento del numero di compravendite (+4,4% rispetto allo stesso trimestre del 2025) che si registra a livello nazionale.

Il mercato ha ricevuto una spinta, dopo anni di tassi d'interesse particolarmente elevati, da una politica monetaria della Banca centrale europea più accomodante (al di là dell'aumento del costo del denaro della scorsa settimana) che ha fatto ripartire anche la concessione dei mutui, dal momento che le banche hanno aumentato l'erogazioni dei finanziamenti divenuti più abbordabili proprio a tassi più bassi.

Secondo i dati rilasciati recentemente rilasciati dal Consiglio nazionale del Notariato, le compravendite di immobili residenziali erano cresciute significativamente già nel 2025 (+6,6%) mentre i mutui avevano fatto segnare un incremento del 18,8% nel numero delle operazioni e del 30,4% considerando il capitale complessivamente erogato. Da valutare, invece, se il recente rialzo dei tassi d'interesse frenerà il dinamismo del mercato.