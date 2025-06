Imola beffata: addio Formula 1. Fdi: "La colpa? È della Regione"

Ascolta ora 00:00 00:00

Addio Imola. La disponibilità del governo a stanziare cinque milioni l'anno nell'ultimo Dl Infrastrutture per i Gp italiani - per il volano economico che riescono a garantire - non è bastata a sopperire a tutte le carenze. E a poco vale la mossa della Regione, che chiede un «tavolo istituzionale» per approfondire termini e modalità di questa «perdita». Da Fratelli d'Italia, che guida l'opposizione in Consiglio regionale, infatti, arriva la sostanziale reprimenda verso il governatore Michele De Pascale. «Si tratta di una bocciatura che avevamo previsto da tempo - puntualizza la capogruppo Marta Evengelista - mentre Regione e Comune si limitavano a conferenze stampa e passerelle senza alcun risultato concreto». «La realtà - aggiunge - è che il Gp è saltato e loro non hanno mosso un dito. Il Governo aveva stanziato i fondi necessari, ma la Regione e il Comune hanno dimostrato tutta la loro incapacità gestionale».

Che la Formula 1 in Romagna fosse vicina alla bandiera a scacchi era in effetti notizia attesa, anche dagli stessi enti territoriali. Nessuna sorpresa, insomma, nel non vedere il nome del tracciato imolese nel calendario provvisorio 2026. Imola sperava di far valere quel credito maturato nel 2023, quando il Gp (per cui si dissero erano già stati spesi 9 milioni) venne cancellato a ridosso del via per alluvione. Imola sperava di poter recuperare la data dopo la scadenza del contratto e, al tempo stesso, di far valere anche il bonus maturato quando nel calendario 2020, rivoluzionato dal Covid, si fece trovare pronta a organizzare un Gp, come fece anche il Mugello. Niente di tutto questo, invece, perché in calendario entra Madrid, per una cifra che sfiora 50 milioni. Quasi il doppio di quel che Monza andrà a spendere il prossimo settembre, al primo anno del nuovo contratto con durata 2031.

Difficile pensare che una mancata omologazione del circuito cittadino di Madrid riapra le porte a Imola (nel 2026, la data sarebbe conseguente a Monza, rendendo infruttuoso l'investimento), ma i prossimi slot dei circuiti europei in rotazione (Spa 28?) potrebbero offrire una finestra di ritorno.