Imprenditrice ed ex modella, sempre assieme alla sua cagnolina

Segni particolari: bellissima. Lunghi capelli scuri, occhi verdi, sorriso incantatore. Di madre russa e padre italiano, un fratello, la 29enne Pamela Genini - uccisa dall'ex compagno mercoledì sera a Milano - era nativa di Brembilla (Bg), ma da giovanissima si era trasferita con la famiglia a Strozza, paesino sul versante orientale della Valle Imagna che conta poco più di un migliaio di abitanti, non certo un trampolino di lancio per una ragazza tanto graziosa. Dopo le scuole superiori così Pamela tenta la carriera nel mondo dello spettacolo come modella tv all'interno del reality "L'Isola di Adamo ed Eva". Inizia quindi a viaggiare con la sua inseparabile cagnolina Bianca: Sankt Moritz, Dubai, Montecarlo e, più recentemente, il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

Incontra il 52enne Gianluca Soncin due estati fa in Romagna, a Cervia, dove lui ha casa. Tra i due inizia una convivenza, l'uomo la riempie di regali costosi e attenzioni, le permette di avere un alto tenore di vita, ma da subito le tarpa le ali: se stanno insieme lei non può lavorare, si deve dedicare solo al loro amore. Un viatico, questo, che almeno per i primi tempi forse può anche gratificare la giovane donna.

Con il passare del tempo però Soncini si rivela davvero molto possessivo e i due cominciano a litigare sempre più spesso, più volte l'uomo le mette le mani addosso, intervengono le forze dell'ordine, ma Pamela non sporge mai denuncia. Passano i mesi e la ragazza prova a tornare a Strozza; il 52enne però continua a farle scenate e minaccia di far del male persino ai suoi genitori se non si rimette con lui.

La coppia si riappacifica a maggio quando affitta un appartamento a Milano, in via Iglesias. Da lì Pamela Genini fonda EP SheLux, una linea di bikini e moda mare con l'amica Elisa Bartolotti, influencer e modella di beachwear. "Un brand Made in Italy che nasce dall'idea di due amiche molto creative con la passione per la moda, il mare e i bikini" si legge nel sito del marchio, che produce costumi da bagno con dettagli in Swarosvki. Inoltre la ragazza, mentre il fidanzato fa la spola tra la Romagna e la Lombardia per ragioni professionali, inizia a lavorare per un'agenzia immobiliare del centro di Milano che si occupa della compravendita di appartamenti extra lusso.

Raggiunta anche una certa indipendenza economica e visto che il rapporto con il compagno 52enne non accenna a migliorare, Pamela gli comunica che la loro relazione è al capolinea.

Lui prima la perseguita, minaccia di ucciderle anche il cane. Fino al tragico epilogo di mercoledì sera, quando le piomba in casa dopo essersi fatto fare a sua insaputa una coppia delle chiavi della porta d'ingresso e, dopo una violenta discussione, la uccide.