L'incontro tra Salvini e Berlusconi ad Arcore: ecco cosa si sono detti

Secondo quanto riferito da una nota congiunta diffusa da Lega e Forza Italia, nel corso del pomeriggio di oggi, martedì 19 aprile, c'è stato un incontro tra il presidente di FI Silvio Berlusconi e il segretario del Carroccio Matteo Salvini.

I due leader del centrodestra si sono dati appuntamento ad Arcore, dove, nel corso del "lungo e cordiale incontro" hanno avuto modo di affrontare alcuni dei temi politici più caldi del momento. Oltre che un più che necessario punto sulla situazione politica nazionale, si legge ancora nella nota ufficiale, una particolare attenzione è stata data alla questione relativa alla riforma fiscale.

Entrambi, prosegue il comunicato, insistono inoltre sulla necessità di non gravare ulteriormente sui conti degli italiani con nuove tasse, così da proteggere sia le imprese che le famiglie in questa fase di pesante crisi economica. Si rinnova, dunque, l'asse Lega-Forza Italia: subito dopo le vacanze pasquali, i leader dei due partiti si sono infatti incontrati per parlare delle tematiche che riguardano il Paese.