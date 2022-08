"Gli inglesi? Degli sfaticati". L'ultima gaffe di lady Truss

Liz Truss sarebbe un personaggio ideale per la nostra politica. Cambia idea ogni due per tre. L'Inghilterra ripensa alla lady di ferro ma si ritrova con lady mensola, da una traduzione di truss. La probabile erede di Boris Johnson, lady Truss, non garantisce solidità di progetti e di strategie. I media britannici l'hanno colta in flagrante per le parole di un libro «Britannia Unchained», Britannia Liberata, scritto da cinque rappresentanti del partito conservatore, Kwasi Kwarteng, Priti Patel, Dominic Raab,Chris Skidmore e Liz Truss per l'appunto. «Il Regno Unito ha uno stato gonfio, con tasse elevate e regolamentazione eccessiva e gli inglesi sono tra i peggiori fannulloni del mondo. Lavoriamo con orari limitati rispetto ad altri Paesi, andiamo in pensione presto e la nostra produttività è scarsa. Mentre i bambini indiani aspirano a diventare medici o uomini d'affari, gli inglesi sono più interessati al calcio e alla musica pop». Lady Truss, in un recente dibattito tv, ha detto che quel capitolo non era roba sua ma di Raab che oggi sta sostenendo l'altro candidato a Downing Street, Rishi Sunak. Lo stesso Raab ha respinto l'insinuazione: «Spetta a Liz spiegare perché ha cambiato idea».

La campagna elettorale di Liz Truss si sta complicando, un mese fa ha cambiato incredibilmente idea sul progetto di un taglio dei salari del servizio civile, dopo essere stata attaccata all'interno del proprio partito. Già in avvio della sua carriera politica lady Truss aveva dovuto fare i conti con un imprevisto franco tiratore, suo padre John Kenneth, che si era rifiutato di appoggiarla nella corsa al parlamento mentre sua madre Priscilla era stata tra le più fervide sostenitrici. Liz si è distinta per alcune gaffe geografiche e politiche durante i colloqui con il rude russo Lavrov che l'ha definita «sorda e muta». Il passato è alle spalle ma non si sa bene che cosa sia il presente, gli allibratori britannici la danno ultrafavorita, la sua quota è passata da 10 contro 1 a meno 1 mentre il suo rivale, Rishi Sunak, detto Dishy Rishi, l'attraente Rishi, è dato a 11. Nell'aria di Londra volano i pensieri verso Margaret Thatcher e cadono le foglie su Theresa May. Che sarà di Liz Mensola?