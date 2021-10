"Inquietante", "Amico d'Israele": scontro Gualtieri-Michetti

S'infiamma lo scontro politico a poco più di una settimana dal turno di ballottaggio. A Roma la partita è apertissima e dunque i due candidati se la giocheranno fino all'ultimo voto. Nelle scorse ore è scoppiata una bufera contro Enrico Michetti, finito al centro delle polemiche per un articolo (dal titolo "Buonisti per caso o per interesse?") scritto nel febbraio del 2020 sul sito di Radio Radio. Il suo pezzo riguardava la Shoah: il candidato sindaco del centrodestra si chiedeva come mai la stessa pietà e la medesima considerazione non siano rivolti alle vittime delle foibe e ad altri eccidi.

" Forse perché non possedevano banche e non appartenevano a lobby capaci di decidere i destini del pianeta ", era stata la sua forte considerazione. Immediatamente però è arrivata la precisazione di Michetti, che ritiene la Shoah " unica nella sua disumanità ". Ovvero " il punto più basso della storia ". Pertanto ha invitato a tenere la soglia dell'attenzione sempre alta, proprio per evitare che possano ripetersi episodi di antisemitismo.

" Ricordare altre tragedie della storia non aggiunge o toglie nulla all'Olocausto che rappresenta un unicum che ci deve aiutare a riflettere ed agire contro ogni forma di razzismo e discriminazione. Bisogna puntare sull'educazione alla memoria ", ha osservato il candidato del centrodestra.

L'affondo di Gualtieri

Non si è fatta attendere la presa di posizione di Roberto Gualtieri, che giudica le parole del suo avversario " molto gravi " poiché rischiano di echeggiare " pericolosi pregiudizi antisemiti ". Il candidato sindaco del Partito democratico ritiene " inquietante " il fatto che Michetti abbia richiamato " deliranti teorie su lobby e banche ". All'attacco è andato anche Carlo Calenda, leader di Azione: " Questo articolo è molto più grave delle solite stupidaggini su Roma. Ripetere i luoghi comuni dell'antisemitismo non è tollerabile ".

È arrivata poi la risposta di Paolo Trancassini, secondo cui le accuse strumentali della sinistra dimostrano platealmente come il Pd abbia seriamente paura di perdere al turno di ballottaggio a Roma. Il deputato di Fratelli d'Italia ha invitato lo schieramento rosso a prendere le distanze " da quegli antagonisti che troviamo a sinistra e che promuovono odio vero verso il popolo ebraico ".

La sfida di Michetti

Michetti comunque non vuole che siano messe in discussione la sua vicinanza e la sua amicizia nei confronti del popolo ebraico: " Da sempre condanno in modo assoluto gli abomini come si rinviene in tutte le mie dichiarazioni pregresse: le leggi razziali, l'olocausto, come del resto la tratta degli schiavi, ed ogni altra forma di abominio contro gli esseri umani segna il punto più basso della storia dell'uomo ".