Il Renzi d'Arabia crolla. Cosa dicono i sondaggi

La vita è imprevedibile ma la politica, forse, lo è ancor di più. Solo due mesi fa Matteo Renzi era al centro dell’attenzione mediatica per la sua decisione di dare il via alla crisi di governo, messa in atto con le dimissioni delle ministre di Iv Bellanova e Bonetti. Come spesso accade c’è stato chi lo ha criticato e chi ne ha apprezzato il coraggio per una scelta non facile. Finito il discorso-governo, ecco che oggi la stella dell’ex rottamatore sembra aver perso parte della sua lucentezza anche per gli attacchi dei suoi rivali per la storia, molto discussa, della sua partecipazione pagata a un evento internazionale organizzato dal principe saudita Mohammed Bin Salman, peraltro accusato dalla Cia di aver ordinato l'uccisione del giornalista Jamal Kashoggi avvenuta il 2 ottobre del 2018.

La vicenda per Renzi sta assumendo i contorni di una slavina politica. Non bastano gli attacchi di diversi esponenti del Pd, di Leu e del M5s che hanno chiesto all’ex rottamatore di chiarire i rapporti con il principe saudita. Il dibattuto politico si è infiammato. Ora a conferma che quell’incontro non sia stato gradito dagli italiani vi è un sondaggio di Nando Pagnoncelli. Alla domanda se sia giusto o meno che Renzi abbia "partecipato a pagamento a un evento organizzato dal principe saudita Bin Salman", le risposte sono nette: "Sì" per l'8% degli intervistati, "No" per il 72%.