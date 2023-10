Investita in retromarcia e uccisa dalla suocera. A bordo la figlia piccola

Stava sistemando dei palloncini nel bagagliaio dell'auto, ma è stata travolta e uccisa dalla suocera sotto gli occhi della figlioletta. È bastato un attimo di distrazione, per far sprofondare nella tragedia una famiglia del Valdarno, in Toscana. Sabato pomeriggio una giovane donna - Martina Breschi, 31 anni, insegnante, sposata e mamma di una bambina - ha perso la vita in un parcheggio del centro storico di Figline Valdarno, in provincia di Firenze. La vittima era scesa dal sedile lato passeggero per andare ad aprire il portabagagli, quando all'improvviso la suocera 66enne alla guida dell'auto ha inavvertitamente ingranato la retromarcia investendola mortalmente. Il tragico incidente è avvenuto sotto gli occhi della bimba di due anni, che era all'interno dell'auto. Martina era sposata con il figlio della conducente della vettura, ed è proprio con lei che si era recata a fare acquisti nei negozi di Figline portando con sé la figlioletta. Tutto sembrava procedere normalmente, un tranquillo weekend autunnale: dopo aver parcheggiato l'auto in via San Domenico, nei pressi dell'area pedonalizzata di piazza Serristori, le due donne hanno raggiunto alcuni negozi. Al termine dello shopping, però, la suocera si è messa al volante proprio mentre la nuora ha aperto il bagagliaio per riporvi alcuni palloncini e le borse con gli oggetti acquistati poco prima. Non è ancora chiaro come mai l'auto si sia messa in moto in retromarcia, né se c'entri qualcosa il fatto che al momento dell'incidente stesse piovendo, ma appare probabile che la suocera non si sia resa conto della posizione della nuora e abbia pigiato il pedale dell'acceleratore al posto del freno. In base a una prima ricostruzione, infatti, pare che l'auto fosse dotata di cambio automatico e che si sarebbe mossa in lieve discesa. Sta di fatto che la vettura ha colpito in pieno la 31enne residente nel Comune di Castelfranco Piandiscò (Arezzo), che è caduta a terra ed è stata travolta dalle ruote: Martina è morta sul colpo. La suocera, residente a Pistoia, si è subito accorta di quanto accaduto e ha chiamato i soccorsi, ma nonostante tutti i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari arrivati rapidamente, non è stato possibile salvare la vita alla giovane mamma. Secondo quanto appreso, la vittima trascorreva lunghi periodi all'estero ed era tornata in Valdarno per trovare i parenti e partecipare a una cerimonia nella casa dei suoceri.

Dopo i rilievi del caso la salma è stata trasferita a Prato, città d'origine della donna, dove si terranno i funerali. La suocera è stata invece portata all'ospedale di Ponte a Niccheri in codice giallo, in forte stato di choc. Per lei e per il resto della famiglia è stato attivato il supporto psicologico.