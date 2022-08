"Io mai in politica ma non parli male della sanità lombarda". Zangrillo contro Nardella

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è stato ospire del programma Controcorrente su Rete4, durante il quale non ha risparmiato parole dure contro la sanità lombarda, nell'ambito del dibattito che si è sviluppato attorno alla candidatura di Andrea Crisanti sotto le insegne del Pd. Al centro dell'attenzione del sindaco di Firenze, la gestione del Covid. Alle parole di Dario Nardella ha risposto Alberto Zangrillo, che ha vissuto la pandemia in prima linea e sa quali sforzi ha fatto la Lombardia in quelle settimane per contenere la tragedia che si stava consumando.

" Tranquillo Nardella, io non entrerò mai in politica, ma non le consiglio di parlare male della sanità lombarda ", ha detto Albero Zangrillo, facendo riferimento alla candidatura di Andrea Crisanti, che solo pochi mesi fa escludeva la possibilità di una candidatura e ora si trova addirittura capolista nel collegio Europa. Il professore, prorettore dell'università Vita-Salute San Alberto di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell'Irccs ospedale San Alberto, ha voluto evidenziare la sua ferma decisione di non scendere in politica scrivedo il maiuscolo la parola "mai". La vena polemica nel tweet di Alberto Zangrillo non è difficile da percepire, tanto più nella seconda parte del suo messaggio: " Se ha dubbi chieda referenze ai suoi amici o ex amici fiorentini ". Si evince la rabbia nella replica del professore, che da marzo 2020 ha trascorso gran parte del suo tempo nei reparti Covid con i pazienti più gravi nel tentativo di evitare loro la morte. Alberto Zangrillo è uno di quei medici che è stato in prima fila nei mesi più duri dell'emergenza in Lombardia ed è comprensibile che abbia avuto una forte reazione davanti alle parole di Nardella.