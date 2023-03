Italiano uccide due persone con un coltello e brucia la casa

Sarebbe di nazionalità italiana l'uomo sospettato di un duplice omicidio. Avrenne dato fuoco a un appartamento a Stoccarda, nel Sud della Germania, uccidendo un uomo e una donna senza.

C'è ancora molto da capire a proposito di questo delitto, con la polizia tedesca che, come sua regola, non conferma nemmeno la nazionalità del sospetto. Tutto è avvenuto in una palazzina della Wilehlm Geiger Platz. «Sul caso indaga l'Anticrimine e le indagini sono in corso - fa sapere Stefan Widmann, portavoce della polizia di Stoccarda -. La dinamica è ancora assolutamente poco chiara». Sarebbe stato fermato un uomo che aveva in mano due coltelli davanti all'edificio dove era scoppiato l'incendio. La Bild riporta che l'arrestato sia di nazionalità italiana.

Secondo quanto riferito dalla polizia tedesca, c'è stato un incendio in un appartamento nel quale sono state trovate due persone, un uomo di 32 anni e una donna di 53, che sono stati soccorsi ma sono morti. Poi il fermo del sospetto.

Non è chiaro nemmeno quale possa essere il rapporto fra le due vittime e il fermato. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, gli agenti arrivati sul posto hanno trovato il 45enne a sbarrargli la strada, proprio davanti all'edificio dell'appartamento in fiamme. Prima del fermo sarebbero stati esplosi anche dei colpi di arma da fuoco dalla polizia, ma l'uomo, successivamente neutralizzato e fermato, non sarebbe rimasto ferito. I pompieri, intervenuti nell'incendio, hanno domato e spento il rogo. Per il tabloid di Axel Springer, a colpire sarebbe stato un italiano che avrebbe accoltellato le due vittime e dato a fuoco la casa. Bild racconta anche che proprio nei pressi dell'edificio c'è un piccolo caffè italiano, chiuso ormai da almeno sei mesi. Nessuno, conclude il giornale, sa spiegarsi il perché del dramma che ha sconvolto la ricca città del Baden-Wuerttemberg.

A Bramsche vicino a Osnabrueck, in Bassa Sassonia, si indaga invece sul tentato omicidio di un sedicenne, per il quale è stato fermato un 81enne, anche lui italiano, che avrebbe sparato contro il giovane non lontano da una scuola elementare, ferendosi a sua volta gravemente.