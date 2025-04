Il labiale di Donald a Macron: "Non è il tuo posto qui"

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutti hanno parlato di «giallo» in merito alla foto, già storica, di sabato scorso in San Pietro. Ora un'esperta di letture labiali svela l'arcano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe cacciato il capo dell'Eliseo Emmanuel Macron per parlare a quattrocchi con il leader ucraino Volodymyr Zelensky: «Non sei nel posto giusto qui, ho bisogno che tu mi faccia un favore... Non dovresti essere qui...». La foto che ha fatto il giro del mondo ritrae Trump e Zelensky seduti uno di fronte all'altro in un conciliabolo fitto fitto per una quindicina di minuti. Ma le sedie apparecchiate inizialmente da un solerte vescovo erano tre, non due; e una era per il presidente francese Macron. C'è un video che riprende la scena, pochi minuti prima dello scatto «del secolo». Le immagini mostrano un baldanzoso Macron avvicinarsi ai due: stretta di mano calorosa a Zelensky, saluto tiepidissimo all'americano. Sullo sfondo si preparano le poltrone. E sono tre. Poi Trump dice qualcosa al francese che l'esperta lettrice labiale forense, l'inglese Nicola Hickling, ha visto e rivisto alla moviola. Zelensky parla a Trump: «Vorrei che tu facessi così, ma non in questo modo». E l'americano: «È una strategia molto interessante, hai delle rassicurazioni». Subito dopo la stretta di mano tra Zelensky e Macron, ecco Trump prendere di petto il capo dell'Eliseo. Gelido: «Non sei nel posto giusto qui, fammi un favore, non dovresti essere qui...». In pratica un «Vattene, va...». Uno schiaffo. E due secondi dopo Zelensky guarda Macron e annuisce. Come a dire: «Sì, vai...». Il video si ferma ma il fotogramma immortalato che ha fatto il giro del pianeta mostra che il colloquio è solo tra Trump e Zelensky e, sullo sfondo, un anonimo vescovo ripone la terza sedia verso il muro perché ormai non serve più. La fotografia viene pubblicata immediatamente su «X» dal ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha: «Non servono parole per descrivere l'importanza di questo incontro storico. Due leader lavorano per la pace nella Basilica di San Pietro». Due. Non tre.

E sui social impazzano gli sfottò: «Macron voleva inserirsi

nell'incontro tra Trump e Zelensky ma è stato respinto da Trump che ha capito perfettamente il ruolo di mediocre influencer del francese». E ancora: «Macron messo KO in piedi». Oppure: «L'uomo che vuole vedere la Francia umiliata».