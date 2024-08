Ladri acrobati svaligiano la casa di un ex giornalista Rai

Ascolta ora 00:00 00:00

Maxi furto da un milione di euro nella capitale. Ladri acrobati si arrampicano per tre piani, probabilmente dai tubi del gas, forzano una persiana ed entrano in casa dell'ex giornalista parlamentare Rai Domenico «Mimmo» Del Giudice mentre dorme con la moglie.

La coppia di anziani, 85 anni lui, 82 anni lei, non si sarebbe accorta di nulla. Fino al mattino seguente quando trovano l'appartamento sottosopra e la cassaforte svaligiata. Svuotata di tutto il contenuto: oro e gioielli per oltre un milione di euro e duemila euro in banconote. È accaduto sabato notte in via Courmayeur, zona Cortina d'Ampezzo. Vittima della banda di «cassettari» l'ex giornalista Ansa inviato in Somalia alla metà degli anni '60, quando inizia la sua carriera centrata poi soprattutto sulle cronache politico parlamentari. Sul posto gli investigatori del distretto di polizia Ponte Milvio con gli esperti della scientifica per trovare tracce ed elementi utili a identificare i ladri. Un bottino notevole per un colpo fin troppo facile tanto che non si esclude la «soffiata» di un basista, una persona di fiducia ben informata sulla planimetria dell'abitazione (i malviventi hanno evitato di entrare in camera da letto), sulla posizione della cassaforte e sul posto dov'era nascosta la chiave.

Nonostante l'appartamento sia stato messo a soqquadro alla ricerca della chiave stessa, per gli inquirenti solamente chi conosceva il suo nascondiglio poteva arrivare a trovarla in poco tempo. Come sono entrati, allo stesso modo devono essersi dileguati nella notte, magari aiutati da un complice in strada, il «palo» che li attendeva a poca distanza a bordo di un mezzo pronto per la fuga. Al vaglio degli investigatori le telecamere della zona e quelle della palazzina.

Inspiegabilmente il sistema di allarme non è entrato in funzione. Un modus operandi che ricorda quello utilizzato le scorse settimane per altri furti eccellenti, come quello a luglio in casa di Caterina Balivo, ai Parioli o quello nella villa dell'imprenditore Stefano Proietti a Monteverde. Nel mirino della squadra mobile una «batteria» di esperti, specializzata in colpi acrobatici e senza l'uso della violenza.

«Entrano in silenzio, cercano denaro e preziosi, e poco dopo se ne vanno indisturbati» chiosano gli inquirenti.

Del Giudice, corrisponde Ansa, vaticanista, inviato speciale Rai, laureato in lingue orientali, ha insegnato italiano all'Università per stranieri di Perugia ed è stato capo ufficio stampa del presidente del Senato Giovanni Malagodi. Esperto di Islam e mondo arabo, un anno fa ha scritto il libro «Senatore, si rivesta».