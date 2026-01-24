L'amarezza dell'Europa: "Aiuti per 200 miliardi. Altri 800 per ricostruire"

Intervento europeista, da amico dell'Ue che parla chiaro? O da leader ingrato? Archiviato il Forum di Davos, restano gli strascichi delle parole del presidente ucraino; non gradite da larga parte delle cancellerie europee, che da quasi 4 anni attingono ai portafogli nazionali per finanziare Kiev, le sue difese, e con ingenti aiuti umanitari tuttora fondamentali per permettere a milioni di ucraini di sopravvivere al freddo e alla mancanza di elettricità causata dagli attacchi russi. Nel suo intervento, giovedì Zelensky ha espresso un giudizio severo, inatteso ma non dissimile dall'anno precedente, sulla capacità Ue di agire come soggetto unitario: "L'Europa sembra più una questione di storia, geografia e tradizione, non una grande potenza". Frasi che hanno innescato più d'un nervosismo, perché il rischio emerso nei corridoi di Bruxelles è che certe "uscite" possano alimentare partiti che, in vari Paesi, sono in pressing per tirare il freno agli aiuti militari e privilegiare investimenti in sanità, scuole, ammodernamenti casalinghi. E indebolire quelle leadership che continuano a puntellare il presidente e le sue difese.

Reazioni stizzite, ancor più perché le parole di Zelensky sono state pronunciate con gli occhi del mondo sul summit. Tutti, avversari inclusi, hanno ascoltato la sferzata; fuoco amico sulla credibilità dell'Ue come attore globale, "divisa e persa", incapace di riuscire a trasformare l'analisi in azione. Per giunta, in un momento in cui i capi di Stato e di governo provano a prender posto al tavolo del negoziato a trazione Trump con i Volenterosi. L'Ue ieri ha reagito ricordando qualche cifra. "Siamo i principali sostenitori dell'Ucraina avendo fornito quasi 200 miliardi", ha detto la portavoce per gli Affari esteri della Commissione, Anitta Hipper che ha ribadito il "pieno sostegno fin dal primo giorno dell'invasione, e in modo continuativo, assieme ai Paesi membri". Ha replicato pure il vicepremier azzurro Antonio Tajani: "Mi pare che l'Europa abbia garantito l'indipendenza dell'Ucraina facendo di tutto per sostenerla dal punto di vista politico, finanziario e militare, mi pare che il discorso di Zelensky non sia generoso". Toni da ultimatum dal leader del Carroccio Salvini: "Sta perdendo uomini e territorio, prima firma (l'accordo di pace, ndr), meglio è".

Quanto all'ipotesi di esercito europeo, rilanciata da Zelensky, Bruxelles ha sottolineato d'aver già integrato Kiev "nei programmi di difesa, Safe ed Edip, consentendo appalti congiunti e permettendo alla sua industria di investire assieme a quella europea". Tra le accuse meno digerite dai 27, riconoscere le minacce senza agire. Secondo il cancelliere Merz, "nessuno deve dubitare della risolutezza europea". E se per Downing street "è comprensibile la frustrazione ma il Regno Unito ha impegnato 1,2 miliardi di sterline in aiuti", la Francia ha reagito riaprendo a Mosca: prima o poi l'Europa avvierà discussioni con la Russia sull'architettura della sicurezza europea, ha dichiarato il capo-diplomazia Barrot.

Bruxelles ha citato pure i 447 generatori per un valore di 3,7 milioni "dalle riserve strategiche dell'Ue" (rescEu, l'hub ospitato in Polonia) inviati in Ucraina per ripristinare l'alimentazione di ospedali, rifugi e servizi essenziali).

Dalla Commissione è arrivato inoltre l'annuncio di 800 miliardi di dollari in 10 anni per la ricostruzione: lo prevede la road map per la prosperità: una visione per l'Ucraina 2040. Il documento Ue, anticipato da Politico, dipinge il quadro post-guerra come "un'opportunità unica" per un'economia resiliente e digitalizzata. E "richiederà la mobilitazione di capitali significativi".