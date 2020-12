Lamorgese difende Conte: "Scorta ha accompagnato la fidanzata perché turbata"

"La scorta l'ha riaccompagnata, perché era turbata ". Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, difende il premier Giuseppe Conte e la sua compagna, Olivia Paladino, al centro della bufera sollevata da un video, che mostrava la scorta del presidente scortare la fidanzata, raggiunta dai giornalisti delle Iene.

Durante il question time alla Camera, il ministro ha risposto a un'interrogazione presentata dal parlamentare della Lega, Alessandro Morelli, sul presunto uso della scorta del premier da parte della compagna, precisando che "gli elementi non sono tratti da una presunta relazione di servizio, ma da un appunto informativo e predisposto dopo articoli di stampa ". " Nella mattina del 26 ottobre, personale del dispositivo di tutela del premier Conte si trovava nelle vicinanze dell'abitazione della signora Paladino in attesa che uscisse il presidente del Consiglio dei ministri ", ricostruisce il ministro. Mentre perlustravano la zona, gli agenti, " notavano la presenza di una troupe televisiva, risultata poi essere del programma Le Iene, munita di videocamera e microfono che stazionava davanti ad un vicino supermercato. Uno degli addetti alla tutela del presidente si avvicinava alla troupe per verificare eventuali aspetti critici collegati all'imminente passaggio del presidente Conte ".