Anche Anm si pronuncia contro i processi mediatici e il protagonismo dei magistrati. Si potrebbe dire: il mondo al contrario. Ma evidentemente pesa il caso De Gennaro, un suicidio seguito ad accuse dei pm e battage pubblicitario sulla stampa.

Dopo decenni di polemiche politiche , soprattutto da parte del centrodestra, la Forza Italia di Silvio Berlusconi in testa, arriva l’autocritica delle toghe da parte della stessa associazione dei magistrati. Dice il segretario dell’Anm, Rocco Maruotti, chiudendo il Congresso nazionale a Napoli: “Ci preoccupa soprattutto il processo mediatico, questo voyeurismo giudiziario che si nutre di giustizialismo. Le inchieste invece devono essere fatte nelle procure, con le forze dell’ordine. I processi si fanno nei tribunali, e non possiamo aver paura delle indagini, anche quando le indagini producono effetti devastanti”.

Il magistrato sposta dunque l’attenzione sui giornalisti, più che sulla “doverosa” attività giudiziaria. D’altronde, sotto la spinta dell’attualità, l’Anm ha approvato all’unanimità una mozione in cui le parole pesano come pietre, le prime di difesa corporativa dalla politica, le ultime di avvertimento interno. “La critica, anche severa, dei provvedimenti giudiziari appartiene alla democrazia . Altra cosa sono l’attacco personale, la delegittimazione della magistratura e le pressioni sull’esercizio della funzione. L’indipendenza deve essere preservata anche nella formazione del giudizio rispetto ai processi mediatici e alla costruzione, fuori dal processo, di giudizi anticipati su fatti e persone”. E qui arriva la conclusione autocritica: “Anche i magistrati devono contribuirvi attraverso sobrietà, rigore e rifiuto di ogni protagonismo”.

Nel suo intervento lo stesso Maruotti è sulla difensiva, chiaramente. “Noi siamo tutti consapevoli dei pericoli e del potere enorme che esercitiamo sulle vite dei singoli, ho la sensazione che altri non abbiano questa percezione dall’esterno”. Poi la promessa: “Ci sforzeremo ancora di più di far comprender che ne abbiamo piena consapevolezza”.