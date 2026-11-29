Da giorni si discute sulle parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa, relative al ruolo della Consulta nella valutazione della legge elettorale. In particolare, sulla riflessione fatta in merito al presunto “favore alla sinistra” nel caso in cui dovesse essere considerata incostituzionale l’indicazione obbligatoria del premier. “È pacifico che sarebbe oggettivamente ciò che spera la sinistra ma non ho mai ipotizzato una Corte schierata. Anzi, ho detto il contrario”, ha specificato il presidente del Senato in un’intervista al Corriere della sera, ribadendo la propria “fiducia nella Corte costituzionale”.

Anzi, ha spiegato, “non credo proprio che si lascerà influenzare dal dibattito capzioso di questi giorni”. La Russa ha anche ricordato i pilastri di questa legge, che lascia al presidente della Repubblica l’ultima parola sul conferimento dell’incarico per la formazione del governo, così come avviene ora, senza toccare la sua prerogativa di non dare l’incarico a un soggetto che viene proposto ma che lui non reputa adeguato. L’indicazione obbligatoria presente nella legge elettorale, infatti, serve “per essere chiari con gli elettori. È giusto che una coalizione dica ai cittadini chi sarà proposto al Presidente come premier in caso di vittoria. È un accordo serio, indica unità di intenti, capacità di sintesi”.

Ma questo, ha aggiunto, il presidente del Senato, alla sinistra non piace perché “vuole fare gli accordi del giorno dopo, non del giorno prima. E soprattutto non ha ancora scelto il capo del campo largo da proporre agli elettori come premier. Io non ce l’ho con la Corte, ce l’ho con chi tra mille ricorsi e conciliaboli nei corridoi — perché lì sì, il re è nudo — vuole far passare l’idea che la legge sia incostituzionale e che la Corte deve solo sottoscriverlo”. Ed è per questo, ha detto ancora La Russa, che “sono loro e non io, che stanno tentando di influenzare la Corte. Penso che non ci riusciranno. Qui c’è una legge votata dal Parlamento, seria, e loro ricorrono a tutto pur di non mettersi in gioco”.

La legge, inoltre, è stata controfirmata dal presidente della Repubblica per la promulgazione. Ma questo passaggio viene ignorato e “non si vede perché a sinistra possano dire, senza aspettare la Corte, che è incostituzionale una legge votata e poi controfirmata dal capo dello Stato e io non possa dire il contrario”. Ma nel caso in cui la Consulta dovesse effettivamente bocciare quel passaggio, La Russa spiega che “non faremmo certo la fine del mondo” e pur non condividendo la decisione “accetteremmo la sentenza come abbiamo sempre fatto”.